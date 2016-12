Marcia Cross nu poate trăi fără psihiatru

Actriţa Marcia Cross, una dintre protagonistele popularului serial „The Desperate Housewifes / Neveste disperate”, merge săptămânal la psihiatru, întrucât are nevoie de acest ajutor de specialitate pentru a rezista mai bine în faţa presiunii exercitate de viaţa de vedetă. Deşi actriţa americană a făcut masteratul în psihologie la Universitatea Antioch din Los Angeles, a decis să solicite ajutor profesionist pentru a o ajuta să reziste mai bine în faţa stresului. „Da, merg la psihiatru. Faptul că pot să vorbesc cu cineva şi că primesc un răspuns este cu adevărat important. Creştem permanent. Viaţa este o călătorie spirituală. Dacă am timp sâmbătă, încerc mereu să îmi trec în agendă o şedinţă”, a declarat Marcia Cross, într-un interviu acordat publicaţiei „Easy Living”. „M-am aflat sub o presiune atât de mare, pentru atât de mult timp, iar acum încerc să îmi fac viaţa puţin mai uşoară. Încerc să nu mai fiu stresată din cauza unor lucruri, ci doar să savurez momentul”, a adăugat actriţa.

Marcia Cross a avut parte de multe probleme în ultimii ani. Medicii i-au recomandat repaus total, la pat, în anul 2007, după naşterea fiicelor sale gemene, iar soţul ei Tom Mahoney a fost diagnosticat cu cancer în 2009. În cele din urmă, soţul ei a câştigat lupta cu cancerul. Primul partener de viaţă al actriţei, Richard Jordan, a murit din cauza unui cancer cerebral în 1993.