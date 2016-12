Marcu Nicu a dat funcția de deputat pe cea de consilier

Camera Deputaților a luat act, ieri, de demisia deputatului Marcu Nicu și va vota vacantarea postului de deputat. Parlamentarul respectiv și-a dat demisia din Camera Deputaților după ce a fost ales de plenul Parlamentului în funcția de consilier la Curtea de Conturi. Marcu Nicu a fost ales deputat în Circumscripția electorală nr. 4 Bacău, Colegiul uninominal nr. 1. El a fost liberal, însă, anul trecut, a declarat că nu se mai regăsește într-un PNL combinat cu PDL: ”Demisionez pentru că acum un an şi jumătate, când am intrat în politică, am făcut-o pentru un raţionament: am mizat pe USL și raționamentul economic propus de alianţă. Dacă voiam să intru atunci în PDL sau PSD, o făceam şi nu trebuia să mai aştept până acum, dar eu am mizat atunci pe partea liberală reprezentată acum cel mai bine de Tăriceanu”. Vă amintim că, săptămâna trecută, Camerele reunite ale Parlamentului au desemnat doi consilieri la Curtea de Conturi: Marcu Nicu și Miron Nica. Mandatul are o durată de nouă ani.