Mare Nostrum lansează „Litoral Curat 2009”

Organizaţia ecologistă „Mare Nostrum”, împreună cu Vodafone România - Sponsor Principal, Petrom - Sponsor şi Apele Române - Direcţia Apelor „Dobrogea Litoral” - Partener, anunţă lansarea campaniei de conştientizare „Litoral Curat 2009”. Proiectul se află la cea de-a cincea editie şi se desfăşoară în intervalul iulie-septembrie 2009, pe întreg litoralul românesc. Ediţia de anul acesta a proiectului „Litoral curat” continuă activităţile de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor (prin cele 490 de module instalate de Vodafone România pe plajele de pe litoralul românesc) şi comunică cu turiştii pe trei direcţii: prin distribuirea de materiale informative in benzinăriile Petrom, prin Centrul de Informare Mare Nostrum (care va funcţiona 3 zile pe săptămînă), dar şi prin concursuri radio-TV. Acţiunile campaniei de conştientizare din cadrul proiectului vor fi concentrate în perioada de vîrf a sezonului estival, adică lunile iulie-august 2009. Mai exact, timp de 12 săptămîni, Caravana „Litoral Curat”, împreună cu voluntarii Mare Nostrum vor vizita staţiunile de pe litoral, în zilele de vineri, sîmbătă şi duminică ale fiecărei săptămîni, pentru a îndemna turiştii să păstreze plaja curată sub sloganul „Dă la coş”, dar şi pentru a monitoriza atent locaţiile arondate operatorilor de plajă. „În fiecare zi de campanie sîntem pe alt sector de plajă, unde intrăm în contact cu serii diferite de turişti. În acest fel, pe lîngă îndemnul către turişti de a păstra plaja curată, transmitem mesaje care vor ajunge ulterior în toată ţara. De altfel, în fiecare an de campanie am avut ocazia să vorbim şi să informăm un număr impresionant de turişti. De menţionat este şi faptul că partenerii noştri au înţeles importanţa acestui efort şi de aceea ne-au susţinut în fiecare an”, a declarat directorul executiv al Mare Nostrum, Mihaela Cîndea. Proiectul „Litoral Curat 2009” implică activ şi operatorii de plajă. Aceştia vor fi stimulaţi să intre în competiţia „Plaja mea e mai curată!”, acţiune în urma căreia porţiunile de plajă cele mai curate şi atractive din punctul de vedere al facilităţilor vor fi „recompensate” prin steluţe. Datele legate de gradul de curăţenie al plajelor şi al steluţelor acordate vor fi actualizate la fiecare două săptămâni şi vor fi mediatizate. Eficienţa proiectului „Litoral Curat” este dovedită de cantitatea de materiale reciclabile (hîrtie, carton şi plastic) colectate, care a crescut de la un an la altul, ajungînd la un total de peste 100 de tone de materiale colectate, în perioada 2005-2008. Pînă la acest moment, realizările campaniei „Litoral Curat” sînt: 133.000 de persoane informate; 119 zile de campanie; 494 de concursuri; 117 tone de material reciclabil colectat. Mai multe informaţii despre acest proiect sunt disponibile pe pagina oficială de Internet, http://litoral.marenostrum.ro.