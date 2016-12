Marea a rupt digul de la 2 Mai

FURIA MĂRII Pescarii de la punctul pescăresc din 2 Mai nu au putut face nimic în noaptea de marţi spre miercuri în faţa valurilor de peste 8 metri. „Am crezut că vine marea peste noi. Nu am văzut-o niciodată atât de furioasă, şi îmi câştig existenţa din Marea Neagră de peste 30 de ani. Niciodată nu am văzut asemenea valuri la mal. Forţa valurilor a fost atât de mare încât a rupt digul care proteja punctul pescăresc şi a distrus peste 70% din punctul pescăresc”, a declarat unul din pescarii loviţi de furtună. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la Vama Veche, însă acolo pagubele au fost ceva mai mici pentru că tot ceea ce însemna clădire se afla destul de departe de mal. „Digul de la 2 Mai a fost făcut acum vreo 40 de ani. Noi l-am preluat la Primăria Limanu, după 1990, când a fost preluat punctul pescăresc. Am reuşit să merg la faţa locului să văd ce s-a întâmplat. Din ce am văzut şi din ce mi-au spus pescarii, furtuna foarte puternică a făcut două breşe în digul de protecţie, suficient cât să fie distrus punctul pescăresc”, a declarat primarul comunei Limanu, Nicolae Urdea.

PROIECT IGNORAT Refacerea digului de la 2 Mai este de mult în atenţia Primăriei. „Am depus încă din 2010 un proiect de reabilitare a digului respectiv, pentru că ştiam că poate ceda. Din nefericire, noi nu avem atât de mulţi bani în buget pentru a face singuri investiţia. Noi, ca autoritate locală, ne-am făcut datoria şi am spus că investiţia este cât se poate de necesară, prin studiul de fezabilitate pe care l-am depus la Ministerul Dezvoltării, de unde ar fi trebuit să primim banii. Vorbim aici de o investiţie de peste 9 milioane de euro. Gândiţi-vă că numai proiectul tehnic ajunge la 500.000 de euro, bani pe care nu îi avem. Sper ca, după acest eveniment neplăcut, să-şi dea seama Ministerul Dezvoltării şi să deblocheze fondurile, să putem obţine banii pentru reabilitarea digului, de fapt pentru refacerea digului”, a spus Urdea. Primarul a mai afirmat că în toată zona de sud, furtuna a făcut pagube, mai mult sau mai puţin importante.