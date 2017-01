Marea Britanie - Anchetarea lui Tony Blair

Premierul britanic ar trebui să fie adus în faţa justiţiei, dacă anchetatorii vor stabili că a încălcat legea în cazul finanţării Partidului Laburist, consideră majoritatea cetăţenilor britanici. Un sondaj de opinie arată că 54% dintre alegători cred că locurile în Camera Lorzilor au fost oferite în schimbul unor donaţii sau împrumuturi secrete acordate Partidului Laburist sau pentru finanţarea programului Academiilor Guvernamentale. Doar 28% dintre cetăţeni nu cred că Tony Blair a încălcat legea. Ancheta poliţiei în acest caz ar putea dura pînă în toamna acestui an. În acelaşi timp, 53% dintre alegători cred că Tony Blair ar trebui pus sub acuzare dacă investigaţia poliţiei constată că Partidul Laburist a acceptat fonduri ilegale. 36% sînt de părere că Tony Blair nu ar trebui pus sub acuzare. Sondajul a fost dat publicităţii în contextul în care ancheta condusă de comisarul John Yates pare să se concentreze pe funcţionari de la biroul prim-ministrului.