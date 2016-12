Marea Britanie - trei premii International Emmy

Marea Britanie a fost marea câştigătoare la ediţia de anul acesta a galei International Emmy, care a avut loc luni seară, la New York, primind trei trofee, inclusiv pentru cel mai bun actor, Sean Bean. Gala premiilor International Emmy a fost dominată, de altfel, în ultimii ani, de producţiile de televiziune realizate în Marea Britanie. Luni seară, premiul pentru cel mai bun actor i-a revenit britanicului Sean Bean, al cărui personaj se află în centrul unei serii de crime pasionale în serialul ”Accused”, produs de BBC. De asemenea, producătorul şi regizorul J.J. Abrams a primit un premiu special - Founders Award - pentru munca sa în televiziune, la seriale precum ”Lost”, ”Star Trek”, precum şi viitorul ”Star Wars”.

Franţa şi Brazilia au câştigat, luni seară, câte două premii International Emmy, în timp ce Australia, Germania şi Coreea de Sud au câştigat câte unul. Nominalizările pentru cea de-a 41-a gală International Emmy, găzduită de actorul de comedie britanic John Oliver, au provenit din 19 ţări. La categoria Arts Programming, premiul International Emmy a revenit ex-aequo producţiilor sud-coreeană ”Hello? Orchestra”, despre o orchestră de copii multiculturală, şi britanică ”Freddie Mercury: The Great Pretender”, despre regretatul lider al formaţiei Queen. Premiul pentru cel mai bun serial de comedie a revenit producţiei britanice ”Moone Bay”, despre un băieţel de 11 ani care are un prieten imaginar adult, în timp ce seria franţuzească cu tematică zombie ”Les Revenants” a câştigat premiul pentru cel mai bun serial-dramă. Franţa a primit şi premiul pentru cel mai bun documentar, pentru ”5 Broken Cameras”. Brazilianca Fernanda Montenegro a câştigat premiul International Emmy pentru cea mai bună actriţă, pentru interpretarea din ”Sweet Mother”. ”A Day for A Miracle” (Germania) a primit premiul pentru cel mai bun film TV / miniserie TV, iar ”Side by Side” (Brazilia) a primit premiul pentru cea mai bună telenovelă. Premiul International Emmy pentru cel mai bun reality show a fost acordat producţiei de televiziune australiene ”Go Back to Where You Came From”.

The International Academy of Television Arts & Sciences are ca membri companii din industriile de media şi divertisment, dar şi din domeniul online, al telecomunicaţiilor şi tehnologiei din peste 50 de ţări. Premiile International Emmy onorează excelenţa în domeniul producţiilor de televiziune din afara SUA.