Marea Britanie a dominat premiile Emmy International

Producţiile britanice au dominat, din nou, premiile Emmy International pentru seriale de televiziune, primind cele mai multe trofee, în cadrul ceremoniei de luni seară, care a avut loc la New York. La rîndul lor, Iordania şi Argentina au primit primele lor statuete în cadrul celei de-a 36-a ediţii a International Emmy Awards. Ceremonia a fost găzduită de Roger Bart, protagonistul producţiei “Young Frankenstein”.

Producţia iordaniană “Al-Igtiyah / Invazia”, o poveste de dragoste care are loc în timpul şi în pofida conflictului israeliano-palestinian, a cîştigat premiul la categoria Telenovele, în timp ce producţia argentiniană “Television por la Identidad” a luat premiul la secţiunea Film sau miniserie de televiziune. Cele mai multe premii au fost obţinute, însă, de producţia britanică “Blighty”. În plus, actorul britanic David Suchet a fost premiat pentru rolul său din “Maxwell”, în timp ce conaţionala sa Lucy Cohu a primit premiu pentru rolul din “Forgiven”. Pe de altă parte, producţiile Channel 4 “The Beckoning Silence” şi “The I.T. Crowd” au luat trofeele la secţiunile Documentar şi Comedie, în timp ce seria BBC2 “Life on Mars”, care relatează povestea unui poliţist ce călătoreşte în timp, a fost cea care a luat premiul la secţiunea Dramă. În ceea ce priveşte reality-show-urile, premiul a revenit emisiunii olandeze Big Donor Show, produsă de Endemol. Laurii pentru merite deosebite în istoria televiziunii i-au revenit lui Dick Wolf, realizatorul celebrului serial “Law & Order / Lege şi Ordine”.