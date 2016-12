Marea Britanie poate ajuta România să se califice în Final Four-ul Ligii Europene la volei feminin

Doar două zile au mai rămas pînă la ultimele confruntări din Grupa B a Ligii Europene pentru reprezentativa de volei feminin a României. Sîmbătă (ora 18.00) şi duminică (ora 17.00), la Amasya, elevele lui Bogdan Paul vor înfrunta prima clasată, Turcia. Deşi calificată direct la turneul final din postura de ţară gazdă, echipa antrenată de Alessandro Chiappini şi-a luat în serios rolul în cadrul grupei, demonstrînd în ultimele partide de ce este considerată una dintre forţele Europei. Cu toate acestea, visul de a se număra printre cele patru finaliste ale întrecerii le ambiţionează pe românce. Nici măcar atmosfera din sala imensă din Amasya sau prezenţa jucătoarei Neslihan Darnel nu le sperie pe tricolore, care sînt convinse că pot obţine seturile de care au nevoie pentru a se califica. În plus, româncele mizează şi pe o mîna de ajutor, care ar putea veni din partea Marii Britanii. În cazul în care britanicele ar “smulge” două seturi Franţei, s-ar uşura semnificativ misiunea echipei noastre în Turcia. „Din păcate am avut neşansa să pierdem în prima zi meciul cu Franţa. Mergem în Turcia cu gîndul să obţinem seturile care ne vor duce în Final Four. O să fie greu. Echipa Turciei este completă, va beneficia şi de sprijinul a 3.000 de spectatori, dar mizăm şi pe faptul că Marea Britanie poate cîştiga cîteva seturi în faţa Franţei. Şanse sînt. Noi nu ne temem de atmosfera de acolo şi o să ne străduim să obţinem tot ce va fi nevoie pentru a ne califica”, s-a arătat optimistă Claudia Gavrilescu, căpitanul echipei naţionale. Antrenorul Bogdan Paul crede că forţa grupului poate fi decisivă în cele două partide, arătîndu-se mulţumit de evoluţia înregistrată de echipă pînă acum în Liga Europeană: „În orice echipă naţională există jucătoare de vîrf care fac diferenţa la un moment dat, dar asta nu înseamnă că ele nu pot juca prost. Noi avem o echipă care nu se bazează atît de mult pe vîrfuri, ci pe forţa de grup. În această perioadă fetele au crescut în valoare, au început să joace bine împreună, iar acest lucru s-a văzut şi în partidele cu Franţa, chiar dacă primul meci l-am pierdut. Avem momente bune de joc care ne pot ajuta să obţinem calificarea. Şi dacă nu va exista o calificare în Final Four, eu sînt mulţumit de ce s-a întîmplat în tot acest timp cu acest lot în Liga Europeană”. Echipa României va susţine, astăzi, ultimul antrenament în Sala Sporturilor din Constanţa, după-amiază fiind programată plecarea spre Izvorani. Vineri, lotul naţional va decola spre Istanbul şi mai apoi spre Amasya.