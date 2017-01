Marea Britanie, preocupată de... interesul naţional

Marea Britanie va declanşa, când va fi pregătită şi ţinând cont de interesul naţional, procedura de ieşire din UE, a declarat, marți, Chris Grayling, preşedintele Camerei Comunelor şi un aliat al viitorului premier britanic Theresa May. Numeroşi oficiali din UE au îndemnat Marea Britanie să declanşeze rapid procedura de ieşire din Blocul Comunitar.

Theresa May s-a declarat onorată şi emoţionată că a fost aleasă lider al Partidului Conservator și viitor premier, angajându-se să menţină unitatea Marii Britanii şi să transforme ieşirea ţării din UE într-un succes. ”Trebuie să unim ţara noastră şi trebuie să avem o nouă viziune puternică privind viitorul ţării, o perspectivă care să nu le fie favorabilă doar celor puţini privilegiaţi, ci care să funcţioneze pentru noi toţi. Pentru că urmează să le oferim oamenilor mai mult control asupra vieţilor proprii. În acest mod, împreună, vom construi o Mare Britanie mai bună”, a insistat Theresa May, citată de ziarul ”The Guardian”. Comitetul electoral al Partidului Conservator a confirmat, luni după-amiază, alegerea Theresei May în funcţia de lider al formaţiunii de centru-dreapta. Practic, Theresa May ar urma să devină, miercuri, premierul Marii Britanii, deşi opoziţia laburistă şi liberal-democrată solicită convocarea rapidă a alegerilor parlamentare anticipate.

Comisarul european pentru Afaceri Economice și Financiare, Pierre Moscovici, îi cere Theresei May să accelereze procesul de ieșire a Regatului Unit din UE, pentru a evita prelungirea efectelor economice negative din cauza incertitudinii. Și cancelarul german, Angela Merkel, a cerut premierului desemnat Theresa May să clarifice rapid ce fel de relație își dorește cu UE. Anterior, Moscovici a avertizat că efectele negative ale procesului de ieșire a Marii Britanii vor micșora semnificativ rata de creștere economică în Regatul Unit, cât și în UE și zona euro.