Marea Britanie schimbă mai repede premierul

Andrea Leadsom, secretarul de stat britanic pentru Energie, și-a anunţat, luni, retragerea din cursa pentru funcţiile de lider al Partidului Conservator şi prim-ministru, astfel că Theresa May, ministrul de Interne, va deveni premier al Marii Britanii, relatează BBC. Andrea Leadsom a luat această decizie pe fondul criticilor dure iscate după ce ar fi declarat că a fi mamă reprezintă un atu pentru a deveni prim-ministru, o referire la Theresa May, care nu are copii. În acest context, ministrul de Interne, Theresa May, rămâne singurul candidat pentru cele două posturi.

Partidul Conservator anunţă că nu va repeta nicio etapă a scrutinului intern pentru desemnarea liderului formaţiunii, astfel că Theresa May urmează să fie confirmată mai devreme în funcţiile de preşedinte conservator şi prim-ministru al Marii Britanii. Andrea Leadsom, deputat şi secretar de stat pentru Energie, şi Theresa May, deputat şi ministru de Interne, s-au calificat, săptămâna trecută, în etapa finală a cursei pentru desemnarea liderului Partidului Conservator, după demisia premierului David Cameron. În contextul în care Andrea Leadsom şi-a anunţat luni retragerea din cursă, Partidul Conservator a anunţat că nu va fi repetată nicio etapă a scrutinului intern. În plus, sesiunea de confirmare în funcţie a Theresei May va avea loc mult mai devreme, dat fiind că iniţial urma să aibă loc în septembrie.

În urma referendumului la care britanicii au votat pentru scoaterea Regatului Unit din UE, premierul David Cameron, artizanul acestui referendum care a bulversat o lume întreagă, în frunte cu britanicii care nici nu prea au avut habar ce au votat, și-a anunțat demisia în termen de trei luni, motiv pentru care este imperios necesară desemnarea unui succesor al lui Cameron atât la conducerea Partidului Conservator, cât și la funcția de premier al Marii Britanii.