Marea Britanie şi SUA, acuzate de implicare în comiterea unui atentat în Iran

Circa 20 de persoane, majoritatea comandanţi de rang înalt ai Gardienilor Revoluţiei din Iran, armata ideologică a regimului, au fost ucişi şi alte 40 de persoane au fost rănite, duminică dimineaţă, într-un atentat, în provincia Sistan-Balucistan, din sudul ţării. Potrivit presei iraniene, este vorba despre un atentat sinucigaş. Şi-au pierdut viaţa generalul Nur-Ali Shushtari, adjunctul comandantului Forţelor terestre ale Gardienilor Revoluţiei, generalul Mohammad-Zadeh, comandantul Gardienilor Revoluţiei pentru Sistan-Balucistan, comandantul Gardienilor pentru oraşul Iranshahr, din sud-est şi comandantul unităţii Amir-al Momenin. Preşedintele Parlamentului, Ali Larijani, a confirmat moartea comandanţilor într-un discurs pronunţat în Parlament şi difuzat de televiziune.

Este cel mai grav atentat înregistrat în ultimii ani împotriva Gardienilor Revoluţiei. Agenţia de presă oficială IRNA, a precizat că un bărbat care purta asupra sa explozibile le-a detonat în timpul unei reuniuni a liderilor de triburi din provincie cu comandanţii Gardienilor Revoluţiei. Atentatul a avut loc în oraşul Pishin, de la frontiera cu Pakistanul, în timpul unei reuniuni menite a pregăti o întîlnire destinată consolidării unităţii dintre şiiţi şi sunniţi. “Obiectivul teroriştilor este de a perturba securitatea în provincia Sistan-Balucistan. Acest lucru arată că ei nu vor ca provincia să se dezvolte pe plan economic”, a declarat Ali Larijani, prezentînd condoleanţe familiilor victimelor. Autorităţile iraniene l-a convocat şi pe însărcinatul cu afaceri al Pakistanului pentru a protesta faţă de utilizarea teritoriului ţării vecine de către terorişti. Populaţia iraniană, estimată la 71 de milioane de locuitori, este compusă în proporţie de peste 90% din şiiţi, dar provincia Sistan-Balucistan, situată la frontiera cu Pakistanul şi Afganistanul şi al cărui oraş cel mai important este Zahedan, adăposteşte o puternică minoritate sunnită. Aceasta este considerată ca fiind provincia cea mai nesigură din Iran, din cauza prezenţei rebelilor, dar şi a traficanţilor de droguri.

Gruparea rebelă sunnită Jundallah a revendicat atentatul sinucigaş, a anunţat televiziunea publică iraniană, după ce presa oficială a acuzat Marea Britanie şi SUA de implicare. Gruparea Jundallah, în traducere Soldaţii lui Dumnezeu, este, în general, acuzată de autorităţile iraniene de comiterea unor astfel de acţiuni armate. Ministerul britanic al Afacerilor Externe a respins în termenii cei mai categorici orice acuzaţie privind implicarea Regatului Unit. Totodată, preşedintele Parlamentului iranian, Ali Larijani, a acuzat SUA că ar fi implicate în atentat. În replică, şi administraţia de la Washington a condamnat atentat şi a respins acuzaţiile oficialilor de la Teheran.

Test crucial pentru reluarea tratativelor în dosarul nuclear

Acuzaţiile lansate la adresa Marii Birtanii şi SUA vij într-un moment delicat, întrucît Iranul va negocia începînd de azi cu SUA, Rusia şi Franţa îmbogăţirea în străinătate a uraniului în scopuri civile, etapă considerată un test crucial pentru relaxarea controversatului dosar nuclear. Organizată sub egida Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, reuniunea are loc după redeschiderea dialogului între regimul de la Teheran şi marile puteri pe 1 octombrie, la Geneva, după 15 luni de întrerupere. Cele patru ţări trebuie să discute despre modalităţile de la livra Iranului, în anul următor, sub supravegherea Agenţiei, uraniu îmbogăţit cu 19,75% pentru reactorul său de cercetări de la Teheran, care va rămîne în curînd fără combustibil. În schimb, autorităţile de la Paris, Moscova şi Washington doresc ca Iranul să livreze pînă la sfîrşitul anului 1.200 din cele 1.500 de kilograme de uraniu pe care le-a îmbogăţit la combinatul din Natanz în pofida sancţiunilor Consiliului de Securitate al ONU. Acest uraniu slab îmbogăţit urmează să fie tratat în Rusia pentru producerea uraniului reîmbogăţit cerut de Iran. Uraniul va fi apoi tratat tehnic în Franţa înainte de a fi trimis în Iran.

Un asemenea acord ar permite reducerea pe termen scurt a riscului ca Iranul să poată folosi acest uraniu la fabricarea unei arme nucleare, urmînd să beneficieze de asigurarea furnizării de combustibil de lungă durată pentru producerea radioizotopilor în scopuri medicale. Ţările occidentale suspectează Iranul că ar încerca să fabrice arma nucleară, lucru pe care l-a dezminţit mereu, asigurînd că obiectivele sale nucelare sînt exclusiv civile. Marile puteri continuă să aştepte ca Iranul să spulbere pînă la sfîrşitul anului toate îndoielile legate de scopul programului său nuclear, mai ales de studiile asupra vectorilor nucleari şi uzina de îmbogăţire clandestină care se află în construcţie în apropierea localităţii Qom. Inspectorii din partea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică urmează să facă o vizită în Iran pe 25 octombrie.