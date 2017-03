Marea Britanie și SUA cer statelor NATO să dea mai mulţi bani pentru armată

Marea Britanie și SUA au anunțat vineri că celelalte state membre ale NATO trebuie să se angajeze că își vor spori de la an la an bugetul militar, cerându-le țărilor care încă nu alocă pentru Apărare cel puțin 2% din PIB să „ridice miza”, transmit Reuters și EFE. „Am convenit cu secretarul Mattis că ceilalți trebuie acum să ridice miza, iar cei care nu au reușit până acum să-și respecte angajamentul privind alocarea a cel puțin 2% din PIB pentru Apărare ar trebui cel puțin să fie de acord cu o creștere în termeni reali de la an la an”, a declarat ministrul britanic al Apărării, Michael Fallon, într-o conferință de presă cu omologul său american, James Mattis. La rândul său, oficialul american a afirmat că Phenianul acționează într-o manieră nechibzuită și că trebuie să fie oprit. „Aceasta este o amenințare atât în privința retoricii, cât și a sporirii capacității și vom lucra cu comunitatea internațională pentru a soluționa această chestiune, facem acest lucru chiar acum”, a spus Mattis, răspunzând unei întrebări referitoare la potențialul pericol pentru SUA reprezentat de rachetele balistice.

Pe de altă parte, James Mattis a estimat că Iranul continuă să se comporte ca un exportator de terorism și această țară încă susține activitatea militantă. Întrebat despre un comentariu făcut în 2012 potrivit căruia cele trei pericole fundamentale cu care se confruntau SUA erau „Iranul, Iranul, Iranul”, Mattis a spus că atitudinea Teheranului nu s-a schimbat în toți acești ani. „În momentul când am vorbit despre Iran eram șef al Comandamentului Central al SUA și Iranul era un exportator primar de terorism, vorbind deschis, era un stat care susținea fundamental terorismul și acest tip de comportament continuă și astăzi”, a explicat el.

Cu același prilej, Mattis s-a declarat îngrijorat de prezența Rusiei în Afganistan și interacțiunile sale cu luptătorii talibani. „Vedem activitate rusă față de talibani. Nu voi spune în acest moment dacă această activitate s-a concretizat în arme sau ceva de genul acesta, dar cu siguranță ceea ce pregătesc ei (rușii) acolo în lumina altor activități ale lor ne dau motive de îngrijorare”, a menționat oficialul american. El a adăugat că deocamdată nu a decis dacă va recomanda o creștere a numărului de trupe americane în Afganistan.