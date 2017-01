„Marea bucătăreală”, la Maritimo

Un eveniment spectaculos despre mâncare, sănătate şi nonconformism, intitulat „Marea bucătăreală”, va avea loc duminică, de la ora 17.00, la Maritimo Shopping Center, în zona Info-desk. Evenimentul se derulează sub egida proiectului „Mr. C in Love with V Life”, ca tribut adus hranei vii, fără zahăr sau grăsimi rele, care păstrează nealterate proprietăţile ei nutritive. Invitatul acestei prime ediţii este bucătarul Victor Nemeş, vegetarian şi familist convins, fost concurent al show-ului „Masterchef”, un om a cărui pasiune pentru pilotaj este la fel de mare ca şi cea pentru gătit.

„MR. C IN LOVE WITH V LIFE” În termeni generali, „Mr. C in Love with V Life” este un proiect bazat pe prezentări şi cursuri de alimentaţie sănătoasă, fără foc şi fără fum, fără zahăr sau grăsimi rele, pe activităţi sportive, conferinţe şi seminarii motivaţionale. Acest proiect este propus de pasionatul de nutriţie şi life-style Ciprian Lepădatu, din Constanţa, şi are la bază un singur obiectiv, acela de a ajuta la creşterea calităţii vieţii printr-o nutriţie echilibrată, prin exerciţii fizice personalizate, prin tratamente şi masaje cu substanţe organice şi prin grupurile de suport şi informare organizate.

„Nu sunt nici bucătar, nu mă erijez nici în nutriţionist. Pur şi simplu, mi se pare firesc să împărtăşesc şi celorlalţi faptul că am găsit, şi nu sunt singurul, un stil de a mă hrăni neinvaziv, sănătos şi firesc, până la urmă. În bucătăria tradiţională, pierdem timp preţios cu gătitul, coacem, fierbem, prăjim alimente până le „stoarcem” şi ultima calitate nutritivă cu care sunt înzestrate. În bucătăria propusă de mine, nimic nu se pierde, totul se câştigă, totul se transformă în mâncăruri care ne conferă un sistem imunitar mult îmbunătăţit, mai multă energie şi o scădere vizibilă a semnelor de îmbătrânire prematură! Îi învăţ inclusiv pe copii să-şi facă singuri dulciuri fără zahăr, le ofer celor care sunt suferinzi de obezitate sau diabet alternative de preparate după care tânjesc sau le sunt interzise de doctori, precum ciocolata fără zahăr sau îndulcitori sintetici sau sărmăluţele crude”, declară pasionatul de nutriţie Ciprian Lepădatu, care îi invită pe toţi constănţenii la eveniment.