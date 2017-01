„Marea debarasare” a strîns 63 de tone de electrocasnice

A treia etapă a campaniei de colectare a deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice (DEEE) a avut loc, sîmbătă, în majoritatea oraşelor din ţară. La nivelul judeţului, campania s-a desfăşurat în oraşele Constanţa, Mangalia, Medgidia şi Năvodari. Potrivit declaraţiilor directorului Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM), Adrian Manole, din toate cele patru oraşe au fost colectate 63,8 de tone de DEEE. „Am strîns cu mult mai mult decît la ediţie precedentă, cînd abia s-au adunat 27,6 tone de deşeuri electrice şi electrocasnice. Cea mai mare cantitate a fost strînsă în municipiul Constanţa - 62,6 tone. În ceea ce priveşte celelalte oraşe în care s-a desfăşurat campania, în Năvodari s-a strîns o tonă de deşeuri, iar în Mangalia şi Medgidia s-au strîns cîte 0,1 tone”, a afirmat Adrian Manole. În municipiul Constanţa, strîngerea aparaturii electrice şi electronice vechi a fost efectuată de firma Gremlin Computer. Potrivit reprezentanţilor acesteia, pe străzile municipiului Constanţa s-au plimbat şapte maşini care au strîns aparatura electrocasnică veche a cetăţenilor. Obiectivul campaniei este strîngerea a patru kilograme de deşeuri electrice şi electronice pe cap de locuitor, anual. „Nu am reuşit încă să atingem acest obiectiv, şi nici nu cred că vom reuşi să facem acest lucru în 2008. La nivelul judeţului Constanţa nu am reuşit să colectăm nici măcar un kilogram de deşeuri pe cap de locuitor. Oricum, pe lîngă această campanie, noi derulăm un alt proiect, în cadrul căruia, în fiecare sîmbătă de la sfîrşitul fiecărei luni, colectăm aparatura electrocasnică veche de la cetăţenii care o lasă în faţa locuinţelor. În luna mai am strîns 32 de tone, în iunie 29 de tone, în iulie 26 de tone şi în august 46 de tone. Constănţenii mai pot lăsa deşeurile electrice şi electrocasnice şi la cele patru puncte fixe de colectare din municipiu: din zona Billa, din zona Balada, de pe strada Hortensiei în Tomis Nord şi de la intersecţia străzilor Dobrilă Eugeniu şi Cişmelei”, a mai declarat Adrian Manole.