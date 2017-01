„Marea debarasare”, de Moş Nicolae

Populaţia care deţine echipamente electrice, electronice şi electrocasnice (DEEE) vechi, defecte sau pe care, pur şi simplu, nu le mai foloseşte, le poate scoate în stradă sîmbătă, de Moş Nicolae, ca să fie ridicate în cadrul etapei din decembrie a campaniei „Marea debarasare”, a anunţat Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD). Ediţia din această sîmbătă va cuprinde numeroase localităţi din mediul rural din 24 de judeţe, Asociaţia EcoTic anunţînd că, în această etapă a Marii Debarasări, va colecta DEEE şi din Constanţa. În afara de EcoTic, în colectarea de DEEE sînt implicate firmele Recolamp şi Environ. Persoanele pot renunţa la aparate de uz casnic de dimensiuni mici sau mari, precum aspiratoare, aparate de călcat, frigidere, congelatoare, maşini de spălat, de gătit sau maşini de cusut, sobe electrice, cuptoare cu microunde, aparate electrice de încălzit, aparate de aer condiţionat, echipamente IT, aparate radio şi televizoare, unelte electrice şi electronice, echipamente de iluminat etc. În cadrul celor cinci ediţii anterioare ale campaniei (patru în 2008 şi una în 2007) au fost colectate între 400 şi 640 tone deşeuri de acest fel. Potrivit normelor europene, în 2008, România are de colectat şi valorificat 4 kilograme de deşeuri electrice şi electronice pe locuitor.