Marea decapitalizare

11:00:21 / 15 Martie 2014

Ieri am fost la sediul fundaţiei pentru nişte discuţii. Să ştiţi că am dreptul să mă duc la sediul oricărei fundaţii. Nu este o încălcare a statutului de preşedinte, cum am dreptul să mă duc şi la orice partid. Un singur lucru nu am dreptul să fac: să devin membru al unui partid, dar nimeni nu mă poate opri să susţin, să votez Partidul Mişcarea Populară, da. Am vreo restricţie? Deci v-am răspuns, da.“ Nu e prea greu de remarcat aici o Profesie de credinţă a lui Traian Băsescu întîia oară în ultimul timp expusă public în regim de coerenţă. Despre PMP domnia sa a mai vorbit şi în hotarele altor intervenţii. De data aceasta, a precizat public asumarea PMP ca partid al său şi despărţirea totală de PDL.