Marea deschidere a „Festivalului Iernii”... ratare la inaugurare

21:34:53 / 05 Decembrie 2015

Arvinte

Silvia, ai habar ce vorbesti? Ai fost acolo? Ce treaba au cei care au organizat spectacole asta vara cu veneticii astia care organizeaza acum mizeria asta de orasel? Bravo lor ca scriu, ca sa nu mai inghitim mizerii pe banii nostri. Mergi acolo si vorbeste apoi. Sa vad cat de frumos o sa vorbesti tu atunci! Proiectul asta de mizerie a costat din banii primariei 1.500.000 lei, adica 15 miliarde lei vechi, spre stiinta ta. Scrie in toata presa! Ti se pare ca un leagan si 3 scanduri in care se vand colaci unguresti justifica suma asta? Daca da, iti meriti soarta si tu si copiii tai. Eu nu am sa-mi duc copiii acolo in nici un caz. Sa mearga Fagadau cu copiii lui acolo. Si sa se distreze! Mama lor de escroci nenorociti, si a ta, care nu vezi mai departe de lungul nasului! Bravo Telegraf. Am fost azi acolo si am murit de nervi si de indignare.