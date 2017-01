„Marea doamnă a muzicii cubaneze” revine în România

După concertul din octombrie al „divei desculţe”, celebra cântăreaţă portugheză Cesaria Evora, o altă legendă vie a muzicii „latine” va concerta în România: solista cubaneză Teresa Garcia Caturla. „Marea doamnă a muzicii cubaneze” va reveni în ţară pentru a susţine spectacolul intitulat „Live from Buena Vista: The Havana Lounge”, anul următor, pe 12 februarie, pe scena Sălii Palatului din Bucureşti.

Cu o carieră impresionantă, ce se întinde pe mai bine de cinci decenii, Teresa Garcia Caturla, care a aniversat, recent, venerabila vârstă de 72 ani, şi-a dedicat aproape întreaga viaţă promovării culturii şi muzicii cubaneze la nivel internaţional. Denumirea de „Marea doamnă a muzicii cubaneze” a venit odată cu formarea proiectului „Live From Buena Vista - The Havana Lounge”, proiect ce reuneşte nume celebre ale culturii cubaneze, foşti componenţi ai Afro-Cuban All Stars, Buena Vista Social Club, Sierra Maestra şi Cabaret Tropikana. Deşi a rămas fidelă son-ului tradiţional, stilul artistei a devenit tot mai eclectic cu trecerea timpului, îmbinând elemente de merengue, cumbia şi chiar acorduri de jazz.

După trei concerte sold-out susţinute la Bucureşti, în 2006, 2008 şi 2009, Teresa Garcia Caturla va reveni alături de „maeştrii son-ului”, într-o reală şi fascinantă incursiune în istoria muzicii cubaneze: concertul din capitală va surprinde prin varietatea de stiluri, de la son, mambo, cha-cha sau salsa la rumba, timba, guajira sau danzon. Biletele pot fi achiziţionate de pe site-ul myticket.ro sau din reţeaua magazinelor Diverta, la preţuri cuprinse între 70 şi 160 lei.