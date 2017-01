"Marea Neagră este aşa cum am visat-o cînd eram copil"

În cadrul vizitei pe care preşedintele Cehiei, Vaclav Klaus, şi soţia sa, Livia Klausova, au făcut-o pe litoralul românesc, marţi seară, începînd cu ora 20.00, cei doi au luat cina, timp de trei ore, la Crama Murfatlar din Neptun, staţiune în care au fost cazaţi. Pe toată durata cinei, întreg perimetrul a fost împînzit de agenţi SPP, îmbrăcaţi în haine civile, care s-au asigurat că nimeni nu va tulbura liniştea şefului de stat ceh. În plus, în zonă au fost mobilizate mai multe echipaje de Poliţie, Jandarmerie, precum şi o Ambulanţă, pregătite să intervină în orice moment în caz de nevoie. Atît timp cît Vaclav Klaus şi soţia sa au stat în restaurant, agenţii SPP nu au permis accesul nici unui alt client în local. Conform ospătarilor de la Crama Murfatlar, preşedintele ceh a gustat la cină din bucatele tradiţionale româneşti. Şeful statului ceh a mîncat o gustare caldă - caşcaval pane, bacon şi ficăţei, pentru felul doi preferînd sărmăluţele în foi de viţă cu smîntînă şi mămăliguţă. Cum de la o masă îmbelşugată nu poate lipsi un vin bun, şeful de stat a degustat mai multe soiuri de vin de Murfatlar. La numai cîteva minute după ce preşedintele ceh a părăsit restaurantul, perimetrul a fost eliberat de către SPP-işti, iar lucrurile au reintrat în normal. Şi ieri, înainte de a pleca, preşedintele ceh a făcut o vizită la Crama Murfatlar, de la Basarabi, de această dată. O oră mai tîrziu, Vaclav Klaus, a părăsit România, la bordul unei aeronave care a decolat de pe aeroportul Mihail Kogălniceanu. Înainte de a se urca în avion, Vaclav Klaus a făcut o scurtă declaraţie de presă. "Ne pare foarte bine că, în timpul vizitei în România, am putut vedea singurul loc care ne rămăsese de văzut, şi anume, Constanţa. Mi-a părut bine că am putut revedea aceste locuri, pe care le-am văzut, pentru prima dată, acum cîţiva zeci de ani. Am văzut că întreaga zonă a făcut un mare pas înainte. În anul 1971 am fost în Mangalia şi pot să spun că am ce să compar", a declarat Vaclav Klaus. El a mai afirmat că i-a plăcut, în mod special, marea. "De fiecare dată cînd ajungem la mare, avem un sentiment aparte, deoarece Cehia nu are ieşire la mare", a spus preşedintele ceh, care a adăugat: "Marea Neagră este aşa cum am visat-o cînd eram copil". Preşedintele Cehiei a spus că, în comparaţie cu alte mări, Marea Neagră este cea mai frumoasă, deoarece are un nisip aparte şi valuri mari. Preşedintele Cehiei a mai spus că va reveni în România cu mare plăcere, însă că acest lucru depinde doar de soţia sa. După scurta declaraţie de presă, Vaclav Klaus, împreună cu soţia sa, Lidia Klausova, alături de oamenii de afaceri din Cehia şi reprezentanţii administraţiei prezidenţiale din Cehia, şi-au luat la revedere de la gazdele constănţene şi s-au îmbarcat la bordul aeronavei cu care veniseră. Prefectul Culeţu a declarat, după plecarea preşedintelui ceh, că înaltul demnitar este un partener de discuţie cu foarte multe cunoştinţe economice şi cu o experienţă vastă în ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Prefectul a spus că a abordat, în cadrul discuţiei cu preşedintele Cehiei, şi problema turismului litoral, pentru o colaborare în acest sens.