Marea Neagră este... verde

Cum începe sezonul estival, Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral (DADL) devine personaj de poveste. Precum Făt-Frumos care era obligat să îndeplinească diverse porunci împărăteşti în contratimp cu forţele răului şi care tot ce făcea ziua găsea noaptea distrus, şi DADL-ul nostru pare că este acţionar la „Cooperativa munca-n zadar”. După ce peste 40 de lucrători ai Direcţiei s-au agitat cîteva ore bune duminică noapte pentru a strînge algele de pe ţărmul mării în staţiunea Mamaia, zorii zilei de luni au dat la iveală o privelişte dezolantă: pe locul unde fuseseră strînse, cu cîteva ore înainte, tone de alge, se aflau acum… zeci de tone de alge. Iar acest fenomen poate fi observat de-a lungul întregului litoral, în zonele unde au acţionat echipajele DADL: Mamaia, Eforie Sud, Costineşti, Olimp, Jupiter, Venus, Mangalia, 2 Mai şi Vama Veche. Cele 11 utilaje care au reuşit să strîngă şi să transporte la gropile ecologice 85 de tone de alge de pe întreg litoralul vor avea acum o misiune de zeci de ori mai grea şi, am adăuga, imposibilă, întrucît noaptea are mult prea puţine ore pentru dezastrul de pe plaje. Directorul DADL, Gheorghe Babu, se arată optimist şi explică: „Anul acesta, cel puţin pînă acum, algele nu sînt chiar atît de multe. În alţi ani, pe zi, adunam mii de tone. Acum am strîns peste 80. Nu le putem aduna pe toate pentru că singurul vehicul care poate strînge algele din apă se află în sudul litoralului, unde situaţia este cu mult mai rea decît în Mamaia. Pînă acum, am strîns de pe plaje 8.000 de tone de alge, comparativ cu 2006, cînd au fost colectate 23.000 tone sau cu 2007, cînd s-au strîns 40.000 de tone”. Brusca prezenţă a algelor în aceste cantităţi impresionante este explicată datorită unui fenomen natural, acela de eutrofizare, care apare în timpul verii cînd, la temperaturi ridicate, cresc şi concentraţiile de nutrienţi din apă. Unul din primele semne ale prezenţei unei cantităţi mari de nutrienţi este dezvoltarea abundentă a algelor, fenomen cunoscut sub denumirea de „înflorire algală”.

Soluţii? Precum Făt-Frumos care reuşeşte să-şi ducă la bun sfîrşit muncile doar cu ajutorul elementelor naturii sau a factorului magic, şi DADL-ul nostru aşteaptă o intervenţie a forţelor naturii pentru a rezolva problema. Directorul DADL a explicat cum doar o furtună poate aduce algele pe mal pentru ca lucrătorii pe care îi are în subordine să-şi poată face treaba! Pînă atunci, turiştii vor fi obligaţi să-şi învingă greaţa şi să parcurgă cel puţin 40 de metri pînă să ajungă la apă curată, joaca copiilor „la mal” devine o amintire, iar mirosul va goni cu siguranţă turiştii spre mări mai albastre.