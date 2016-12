Marea Neagră, loc periculos pentru navigatori

Numeroasele nereguli întâlnite pe nave au făcut ca, zilele acestea, reprezentanţii sindicatelor navigatorilor din bazinul Mării Negre și inspectorii ITF (Federația Internațională a Transportatorilor) să se întâlnească la Varna, în Bulgaria, pentru a stabili strategiile care trebuie urmate pentru remedierea situaţiei. De asemenea, la întâlnire s-a realizat și o evaluare a activităților pe care organizațiile reprezentative le-au realizat în ultimii trei ani. Evenimentul, cu denumirea Black Sea Project Meeting, s-a desfășurat în perioada 8 - 9 septembrie, fiind prezenţi sindicalişti din Bulgaria, Georgia, Ucraina, Rusia, Turcia, Israel și România. Ţara noastră a fost reprezentată de liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) şi reprezentantul ITF, Adrian Mihălcioiu, vicepreşedintele SLN Costică Stici şi secretarul general Aurel Stoica. Mihălcioiu a precizat că pe agenda reuniunii s-au aflat următoarele puncte: analiza rezultatelor Black Sea Campaign din 2014, implementarea contractului colectiv de muncă pentru zona Mării Negre la navele din această regiune, precum și implementarea Convenţiei privind munca şi viaţa pe mare MLC 2006. Una dintre principalele probleme aduse în discuție a fost cea legată de neregulile întâlnite pe navele din bazinul Mării Negre. Astfel, se pare că marinarilor de la bordul vapoarelor nu li se fac întotdeauna contracte de muncă, salariile sunt foarte mici și, de foarte multe ori, neplătite. Mai mult, există situații când navigatorilor nu le este asigurat echipamentul de protecţia muncii, ceea ce duce la accidente, iar desele naufragii ale navelor sunt soldate cu pierderea de vieţi omeneşti. ”Deși pe bazinul Mării Negre se mai întâlnesc încă nave sub standard, atât din punct de vedere tehnic, cât şi în ceea ce priveşte condiţiile de muncă şi de viaţă, în ultima vreme s-a constatat o creștere a standardelor navelor în porturi, printre care se află și Portul Constanța”, a declarat Mihălcioiu. Un alt obiectiv al întâlnirii a fost punerea la punct a unei strategii prin care să fie eliminate navele aflate sub standard. Participanții la eveniment au putut viziona și un film documentar, ”Marea Neagră - Marea Rușinii”, care va fi prezentat și la Festivalul de Film European.