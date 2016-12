Marea Neagră, mai ieftină la bulgari

Hotelierii din Bulgaria vor reuşi şi în acest an să atragă un număr mai mare de turişti pe litoralul bulgăresc, în detrimentul celui românesc, cu ajutorul autorităţilor centrale bulgare care au înţeles că un hotelier sufocat de taxe nu poate practica preţuri competitive. Ofertele de pe plajele vecinilor Bulgari sunt cu până la 50% mai mici decât ale noastre. Astfel, un sejur de Paşte de două sau trei nopţi porneşte în România de la 400 de lei la un hotel de trei stele şi poate ajunge la 1.900 de lei, la unul de cinci stele. Preţurile sunt cam de două ori mai mari decât la vecinii bulgari, care cer 500 de lei pentru două persoane la un hotel de trei stele, all inclusive. Şi de 1 mai, cine preferă să vadă Marea Neagră de pe litoralul românesc va plăti mult mai mult decât dacă se duce în Bulgaria. La noi, cea mai ieftină cameră de hotel de trei stele, cu mic dejun inclus costă aproximativ 100 de lei, însă plajele nu au fost curăţate încă. În schimb, bulgarii au pachete all inclusive pentru două persoane, cu trei nopţi de cazare, la preţuri cuprinse între 500 şi 700 de lei, pentru un hotel de patru stele din Nisipurile de Aur sau Albena. Încă de la începutul anului, hotelierii români au fost traşi la răspundere pentru preţurile necompetitive practicate. Din păcate, oricât de mult ar dori să coboare preţurile, aceştia nu sunt lăsaţi, fiind împovăraţi de taxe şi impozite. Mai mult, pentru a putea oferi turiştilor acces gratuit la plaja din faţa unităţii de cazare, hotelierii se văd nevoiţi să plătească sume cu până la trei ori mai mari decât în anul precedent, toate aceste cheltuieli regăsindu-se în preţul practicat.