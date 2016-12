ONG Mare Nostrum marchează, în fiecare an, Ziua Internaţională a Mării Negre, prin organizarea unor evenimente publice de informare şi conştientizare a cetăţenilor, cu privire la necesitatea protejării mediului înconjurător. Ultima activitate, din cadrul ediţiei de anul acesta, a fost Concursul de machete „Marea Neagră sub ochii tăi”. Competiţia a avut loc, în data de 1 noiembrie, la Căminul Cultural din Corbu, în intervalul 11.00 – 13.00. Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii marine, din zona costieră românească, în special a delfinilor” (CONSDELFIROM). Concursul s-a adresat elevilor, de la instituţiile de învăţământ, din Corbu şi Vadu. Fiecare clasă a trebuit să realizeze, sub îndrumarea unui profesor, o machetă a Mării Negre, în care să includă vieţuitoare marine, realizate din deşeuri. Mesajul machetei a trebuit sa evidenţieze clar biodiversitatea Mării Negre şi pericolul, care o ameninţă – poluarea cu deşeuri. Pe lângă creativitatea şi entuziasmul caracteristice vârstei, elevii claselor I – VIII, din Corbu şi Vadu, au surprins, în machetele lor, starea actuală a zonei costiere româneşti şi şi-au exprimat dorinţa de a avea o mare mai curată. Criteriile pe baza cărora a fost realizată jurizarea, au fost: originalitate, creativitate şi mesajul transmis. Ca urmare a jurizării au fost acordate 5 premii: premiul I, premiul II şi premiul III. Datorită creativităţii de care au dat dovadă participanţii, locul II a fost ocupat de trei clase. Premiile au constat în diplome, urmând ca, în perioada următoare, clasele câştigătoare să primească şi jocuri eco-educative. Premiul I a fost acordat clasei a VI-a A („Gheorghe Lazăr” - Corbu) coordonată de prof. Maria Steliana Ionescu, premiul II a fost acordat claselor a V-a B („Gheorghe Lazăr” - Corbu), a III-a („Vasile Alecsandri” - Vadu) şi a II-a A („Gheorghe Lazăr” - Corbu) coordonate de prof. Constantin Vilău şi învăţătoarele Georgiana Mogoş şi Anişoara Ristea, iar premiul III a fost acordat clasei a VII-a („Vasile Alecsandri” - Vadu) coordonată de prof. Silvia Bică. Machetele câştigătoare vor fi expuse în incinta uneia dintre cele două instituţii de învăţământ, din localitatea Corbu, ca îndemn de a evita poluarea Mării Negre. Scopul evenimentului a fost acela de a scoate, în evidenţă, necesitatea protejării mediului marin de poluarea cu deşeuri, prin adoptarea unui comportament responsabil, faţă de acesta. Proiectul este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 4, având valoarea totală de 669.930,17 lei, din care valoarea eligibilă este de 550.047,1 lei (finanţare nerambursabilă FEDR şi buget de stat), iar valoarea, alta decât cea eligibilă, este de 119.883,07 lei.