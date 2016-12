Marea relaxare fiscală, acum ori deloc!

Reforma fiscală trebuie realizată în acest an, spune premierul Victor Ponta, deoarece Guvernul este în situaţia unui avion aflat pe pistă, cu motoarele turate, care, dacă nu decolează acum, trebuie să o ia de la zero - „Dacă nici acum nu decolăm, înseamnă că sigur în 2016 nu mai reuşim. E an electoral, iarăşi o luăm de la capăt. În 2017, Dumnezeu ştie ce se mai întâmplă, aşa că eu cred că 2015 e un moment unic, în care avem toate condiţiile întrunite ca să facem această mare reformă fiscală“. El a amintit că pentru redactarea noului Cod Fiscal s-a lucrat mult timp şi pe mandatul mai multor miniştri - „Din păcate, Codul a prins trei miniștri, că așa e-n România; nu există meserie mai riscantă decât cea de ministru. Cei de la FMI şi de la Comisia Europeană sigur că la început nu vor fi de acord, cum nu au fost de acord nici cu reducerea CAS și TVA la pâine, dar dacă noi dovedim că e sustenabil - şi am dovedit până acum - proiectul trece“. Ponta a adăugat că proiectul Codului Fiscal nu este perfect, dar că, în timpul dezbaterilor parlamentare, pot fi depuse amendamente. Totodată, el a făcut un apel către Parlament să respecte calendarul stabilit. Astfel, în ședința de Guvern de miercuri, Codul Fiscal ar trebui să fie aprobat.