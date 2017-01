Marea țeapă a „ieftinirii“ RCA

Românul obișnuit, cu mașină mică, din aceea cu motor economic, de 1,2 - 1,3 litri, care-și vede liniștit din treabă și poate doar înjură ceva mai mult în trafic, la orele de vârf, a tras paiul cel scurt la marea țeapă a plafonării tarifelor RCA. Pentru el, polița obligatorie s-a scumpit cu 30%. Pentru începători, prețul a sărit cu 300%. Așa a compensat ASF ieftinirea cu 40% a asigurărilor pentru transportatori. Totul e scris, negru pe alb, într-o HG pusă joi în dezbatere publică, pe site-ul Finanțelor. Și, culmea, transportatorii tot nu sunt mulțumiți, apreciind că un preț de 7.534 lei pentru un vehicul de peste 16 tone e încă prea mare. Dacă HG intră în vigoare, tarifele în cauză vor fi înghețate timp de șase luni. Apoi, Dumnezeu cu mila...

ÎN SFÂRȘIT... Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a pus în dezbatere publică proiectul de HG privind nivelul maxim al primelor RCA. Tarifele au fost stabilite de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în urma consultărilor cu transportatorii și asigurătorii. Astfel, pentru autoturisme, prețul poliței obligatorii variază între 547 și 3.087 lei pe an, în funcție de capacitatea cilindrică și vârsta șoferului; pentru autovehiculele de transport marfă, RCA costă între 749 și 2.979 lei (persoane fizice), respectiv 943 - 7.534 lei (persoane juridice). De notat că orice jucător din piața RCA care vinde polițe la prețuri mai mari va fi sancționat de ASF cu 1.000 - 50.000 lei. Proiectul de HG a fost avizat joi și de Consiliul Concurenței (CC), care a reamintit că măsura de plafonare a tarifelor este temporară (șase luni), având scopul de a stabiliza piața. „Cred că este o legislație bună. Tocmai pentru că avem, pe de-o parte, un arbitru care aplică regulile mai strict decât predecesorul său și, pe de altă parte, un nou cadru legal, ni s-a părut justificată propunerea Guvernului de-a interveni pentru o perioadă limitată, ca să ajute piața să se stabilizeze și să se evite anumite excese“, a declarat președintele CC, Bogdan Chirițoiu.

VEȘNIC NEMULȚUMIȚI În cealaltă tabără, transportatorii au spus că nu sunt deloc mulțumiți de tarifele maximale la RCA, stabilite prin HG, dar că acceptă soluția de compromis (nu de alta, dar ieftinirea la 7.534 lei pe an pentru TIR-urile de peste 16 tone este substanțială). Să nu uităm însă că HG trebuie să mai și intre în vigoare; confederația COTAR dă și un termen-limită - 2 noiembrie. În caz contrar, va fi din nou protest. „Observăm că cele mai mari partide politice inventează pretexte pentru a amâna decizia și a intra în campanie electorală cu promisiunea scăderii tarifului RCA. Vor capital electoral, dar par că au bătut palma cu multinaționalele din asigurări, care încasează în fiecare zi banii noștri. Parcă am fi pe platoul de filmare și am face o telenovelă“, a spus președintele COTAR, Vasile Ștefănescu.

OF, OF! Important de reținut e că cel mai prost au picat tot șoferii obișnuiți, care nu pot bloca centrul Capitalei cu câteva mii de TIR-uri. ASF a redus prețul RCA cu 40% pentru transportatori (plafonare la 7.534 lei), dar a majorat cu 31% tariful pentru persoanele fizice (de la 466 la 610 lei, pentru mașinile cu capacitate cilindrică de 1.300 cmc)... Ba mai mult, prețul poliței pentru tineri a crescut cu peste 300%, de la aproximativ 585 lei în iunie 2014 la 1.760 lei în februarie. De altfel, la începutul săptămânii, cei de la Asociația Service-urilor (ASSAI) avertizau că mutarea poverii pe spinarea românilor obișnuiți duce gradul de asigurare a parcului auto național periculos de aproape de 70%, România riscând astfel sancțiuni majore din partea Uniunii Europene. Ele vor fi plătite tot de micii contribuabili, prin taxe și impozite...