Marele Premiu la NASA a ajuns la Colegiul „Mircea”

Elevii constănţeni de la Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrîn” (CNMB) au cîştigat Marele Premiu la „Space Settlement Design Contest” - cunoscuta deja competiţie NASA, plus alte 13 premii şi menţiuni. La concurs au participat tineri din 11 ţări şi 10 state din SUA. Echipa cîştigătoare este alcătuită din Alexandru Băbeanu, Adela Căpilnaşiu, Claudiu Cherciu, Sevda Memet, Iren Reşit şi Daiana Toporau cu proiectul de cercetare “Dacia’s”, sub coordonarea profesorului Ion Băraru de la CNMB. Premii întîi au fost acordate mai multor echipe, printre care şi elevilor de la Liceul „Ovidius” din Constanţa, care au mai primit şi alte premii doi şi trei, dar şi menţiuni care au ajuns şi la alte echipe de elevi de la CNMB. Juriul a fost alcătuit din mai mulţi cercetători de la NASA. Elevii au avut ca temă proiectarea unei staţii spaţiale circumterestre cu un anumit număr de locuitori care pot convieţui pe această staţie. Cîştigătorii primesc ca premiu o vizită la NASA, pentru care însă trebuie să îşi asigure din fonduri proprii călătoria pînă în Statele Unite. La competiţia organizată de NASA, “Space Settlement Design Contest” au participat 156 de echipe formate din 840 de elevi şi studenţi sub coordonarea a 74 de profesori. La concurs, s-au înscris cu proiecte elevi din Bulgaria, Canada, China, India Iran, Japonia, Pakistan, România, Singapore, Slovenia, Uruguay, dar şi din statele California, Florida, Georgia, Kentucky, Maryland, Missouri, New Jersey, New York, Dakota de Nord şi Utah.