Marele Premiu la un concurs organizat de Agenţia Spaţială Europeană

Elevii constănţeni continuă să uimească comunitatea ştiinţifică din întreaga lume cu rezultatele deosebite obţinute la competiţiile internaţionale. După ce, în ultimii ani, pentru cercetătorii americani de la NASA cuvintele Constanţa, şi implicit România, au devenit sinonime cu „câştigător”, acum a venit rândul europenilor să facă cunoştinţă cu geniile din unităţile de învăţământ constănţene. Şase elevi din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 29 „Mihai Viteazul” din Constanţa, coordonaţi de prof. Anca Dragomir, au reprezentat, pentru prima oară, România la concursul internaţional „Explore the high-energy Universe”, organizat de Agenţia Spaţială Europeană. „Competiţia s-a desfăşurat în Olanda, la un sediu al Agenţiei Spaţiale Europene. Participanţii au concurat pe categorii de vârstă, noi participând la categorie sub 13 ani”, a declarat prof. Anca Dragomir. Ea a adăugat că elevii din categoria sub 13 ani au trebuit să realizeze un afiş referitor la o misiune spaţială de cercetare a fenomenelor din univers. „Elevii şi-au ales fenomenele pe care au dorit să le studieze şi au stabilit şi modalitatea de cercetare, creând, în scris, o misiune propriu-zisă cu un observator astronomic pe care l-au poziţionat pe o orbită spaţială. Au stabilit durata misiunii, de unde lansează acel observator, toate detaliile tehnice”, a mai spus prof. Dragomir. Seriozitatea de care au dat dovadă în realizarea proiectului şi munca depusă de elevii constănţeni au fost răsplătiţi de organizatorii concursului cu Marele Premiu la categoria de vârstă sub 13 ani.

PREMIAŢI ÎN CADRU FESTIV Diplomele, trimise de Agenţia Spaţială Europeană unităţii de învăţământ, au fost înmânate premianţilor în cadrul festivităţii de deschidere a Centrului de Cercetări al Elevilor (CCE) din cadrul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa, care a avut loc sâmbătă. Cu această ocazie, au fost premiaţi şi liceeni din cadrul CCE care au câştigat, în august, Marele Premiu la cea de-a 19-a ediţie a concursului „Internaţional Space Settlement Design Competition” NASA - Houston Texas, SUA. În cadrul competiţiei NASA, tinerii constănţeni au proiectat o aşezare umană în atmosfera şi pe solul planetei Venus. „Este al şaptelea an de la înfiinţarea CCE, timp în care rezultatele obţinute de elevii înscrişi, atât din cadrul CNMB cât şi de la alte unităţi de învăţământ de pe raza judeţului şi nu numai, au fost excepţionale. Numai în anul şcolar trecut am obţinut cinci medalii la Târgul Naţional de Inventică pentru Tineret, trei premii I, două premii II, patru premii III şi şase menţiuni la concursul internaţional NASA Ames Space Settlement Design Contest, premiul special al juriului la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice de Geografie şi medalia de argint la prima ediţie a Competiţiei Naţionale de Roboţi Subacvatici”, a declarat coordonatorul CCE, prof. Ion Băraru, din cadrul CNMB.