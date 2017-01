Marele trofeu al Festivalului „Cerbul de Aur”, cîştigat de italianul Antonino

Marele trofeu al Festivalului „Cerbul de Aur” de la Braşov a fost cîştigat, duminică seară, de Antonino din Italia, cu piesa lui Horia Brenciu „Septembrie luni\", „Cerbul de Argint” a revenit românilor de la The Marker, iar pe poziţia a treia s-a clasat un alt român, Ovi, care a reprezentat Norvegia. Celelalte două premii speciale ale festivalului au fost acordate lui Glen Vella din Malta - premiul juriului şi lui Ovi din Norvegia - premiul de popularitate. Antonino şi-a primit trofeul de la Paula Seling, care a fost membră a juriului şi cîştigătoare a ediţiei din 2002 a festivalului. Italianului i-au dat lacrimile cînd a primit trofeul şi tot ce a putut spune pe scenă a fost să mulţumească României şi Italiei. Apoi, a cîntat cele două piese cu care a participat în concurs – „Septembrie luni\" a lui Horia Brenciu şi o piesă în limba italiană, fără a se despărţi de trofeu.

Imediat după acordarea premiilor, cîştigătorii au susţinut o conferinţă de presă la un restaurant din Piaţa Sfatului, de lîngă scenă. Marele cîştigător al Festivalului „Cerbul de Aur”, reprezentantul Italiei, Antonino, a declarat presei că banii pe care i-a obţinut îi va dona atît în România, cît şi în Italia, acesta primind, odată cu marele trofeu, suma de 10.000 de euro. „Este primul meu premiu important. Este un prim pas, în cariera mea vor urma şi alte proiecte. După această victorie, sper să colaborez şi cu artişti din România. Banii pe care i-am obţinut ca premiu, odată cu „Cerbul de Aur”, îi voi dona o parte în România şi o parte în Italia, pentru că sînt destui oameni care au nevoie de ei. Şi, bineînţeles, o să îi recompensez pe oamenii care au lucrat cu mine\", a declarat, după Gala Laureaţilor, Antonino.

Trupa The Marker, care a reprezentat România în concurs, şi-a primit trofeul „Cerbul de Argint” din mîna lui Michael Lally, un alt membru al juriului. Cei patru tineri au fost singura formaţie rock din festival, ei preferînd să vină cu instrumentele şi să cînte 100% live, fără orchestraţie pe negative, aşa cum au venit majoritatea concurenţilor. Pentru trupa românească The Marker, „Cerbul de Argint” reprezintă, de fapt, „un Cerb de Aur Alb\", după cum au declarat membrii trupei. Aceştia au primit şi suma de 7.000 de euro, odată cu trofeul de argint. „Ţinta noastră a fost să cîştigăm un premiu şi ne bucurăm foarte mult că am reuşit să primim Cerbul de Argint, care, pentru noi, este Cerbul de Aur Alb. Urmează să ne promovăm albumul şi să continuăm ceea ce am început\", a declarat Paul Mateş, solistul trupei.

Ovi din Norvegia este singurul concurent care va pleca acasă cu două premii: Cerbul de Bronz, plus suma de 5.000 de euro şi premiul special, al publicului, în valoare de 3.000 de euro. El a primit trofeul de bronz din partea unui alt membru al juriului, Antero Paivalainen din Finlanda. Ovidiu Martin, cu numele de scenă Ovi, a spus că a fost uimit că a cîştigat şi Premiul de Popularitate, dar că este bucuros că a reuşit să impresioneze publicul. „Mă simt grozav. Am fost uimit că am primit premiul de popularitate, este un premiu deosebit. Sînt foarte fericit că am cîştigat Cerbul de Bronz. Sînt mai multe proiecte pe care doresc să le încep şi să lansez un album\", a spus Ovi.

Premiul Special al Juriului i-a revenit lui Glen Vella, reprezentantul Maltei, acesta fiind recompensat cu suma de 3.000 de euro. „Sînt foarte fericit. Nu mă aşteptam deloc să cîştig premiul. În momentul în care prezentatorul mi-a rostit numele, nici măcar nu am auzit din cauza emoţiilor. Sînt convins că va reprezenta un lucru important în cariera mea\", a spus Glen Vella.

Cei patru cîştigători au fost selectaţi din nouă concurenţi care au intrat în marea finală. Cei care nu au reuşit să urce pe podium sînt: Lura (Finlanda), Orlin Pavlov (Bulgaria), Geta Burlacu (Moldova), Jasmine (România) şi Ori Piaf (Israel).