Mărfuri contrafăcute destinate pieţei Europei de vest

Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa (BCCO), în cooperare cu BCCO Tîrgu Mureş şi Direcţia Regională Vamală Constanţa, sub coordonarea procurorilor DIICOT Constanţa, au reuşit să pună „pe butuci” operaţiunea unui grup organizat care intenţiona să introducă în România aprox. 130.000 de perechi de pantofi contrafăcuţi. Potrivit anchetatorilor, membrii reţelei plănuiseră să tranziteze pe teritoriul ţării noastre marfa contrafăcută, ce urma să fie comercializată în Germania. Produsele erau transportate cu 13 containere, care au fost date în consemn de oamenii legii încă de pe data de 14 aprilie, la capătul unei luni de supraveghere a membrilor reţelei. Respectivele containere au sosit în Portul Constanţa Sud Agigea cu nava „Lircay”, sub pavilion Hong Kong. Percheziţia containerelor s-a făcut pe data de 3 mai, cînd delegatul societăţii importatoare s-a prezentat pentru a asista la controlul mărfii. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit nu mai puţin de 83.780 de perechi de pantofi marca „Nike”, 42.060 de perechi „Puma” şi 2.496 de pantofi sport „Adidas”, copii reuşite ale produselor originale. Valoarea totală a mărfurilor contrafăcute a fost estimată de către Autoritatea Vamală, la suma de cinci milioane de euro. Facturile transportului atestau că marfa provine din China. Insp. princ. Aurelian Pavel, şeful BCCO Constanţa, a declarat: „E vorba despre o captură foarte mare. Considerăm că acesta este un caz important, avînd în vedere faptul că, pînă în prezent, o cantitate atît de mare de pantofi sport contrafăcuţi nu a mai fost descoperită. Produsele erau ascunse prin metoda „capac”, perechile de pantofi fiind acoperite cu articole vestimentare”. Potrivit anchetatorilor, firma importatoare este din Tîrgu Mureş şi are ca obiect principal de activitate transportul internaţional de mărfuri. Cei doi administratori ai societăţii le-au spus oamenilor legii că au fost contactaţi de o cunoştinţă din Germania, care le-a propus să se ocupe de formalităţile vamale şi de transportul containerelor. Afaceriştii mureşeni au intrat astfel în contact cu mai mulţi cetăţeni chinezi, care le-au trimis documente referitoare la mărfurile ce urmau să fie importate. Cei doi administratori sunt cercetaţi în stare de libertate pentru încălcarea legislaţiei privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, privind combaterea concurenţei neloiale, precum şi mărcile şi indicaţiile geografice.Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, ei riscă să-şi petreacă în spatele gratiilor următorii 20 de ani. Insp. princ. Aurelian Pavel a adăugat: „Cercetările sunt continuate de procurori din cadrul Serviciului teritorial al DIICOT pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi identificării şi tragerii la răspundere penală a tuturor autorilor”. Pantofii sport au fost confiscaţi de vameşi şi urmează să fie distruşi.