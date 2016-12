Mărgineanu cântă pentru copiii cu autism

Apreciatul cântăreţ şi actor Mihai Mărgineanu revine, în această săptămână, în faţa publicului de la malul mării. Mărgineanu va susţine, împreună cu band-ul său, un concert cu caracter umanitar programat joi seară, de la ora 21.00, în clubul Doors din Constanţa. Biletele se pot procura zilnic, de la sediul clubului, la preţul de 50 de lei.

CAMPANIA „MUSIC FOR AUTISM” Evenimentul care îl are ca protagonist pe Mihai Mărgineanu face parte din campania „Music for Autism”, organizată la nivel local de Asociaţia de Terapii Suportive „Hipoterapia“ şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori”. Proiectul a debutat în octombrie 2012 şi a adus, până în prezent, la Constanţa numeroşi artişti de folk şi rock din întreaga ţară, dar şi tinere trupe de rock din oraş. Proiectul urmăreşte sensibilizarea opiniei publice, conştientizarea şi informarea adolescenţilor despre aspectele acestor tulburări, în ideea de a înţelege că o persoană cu autism se confruntă în viaţă cu probleme legate de comunicare şi interacţiune socială, izolare şi marginalizare. Banii obţinuţi din vânzarea biletelor vor fi folosiţi pentru a sprijini copiii din judeţ care suferă de autism.

UN ARTIST LA MATURITATE Mihai Mărgineanu este un cântăreţ şi compozitor de muzică folk îndrăgit atât pentru repertoriul spumos, cât şi pentru rolul său din serialul de comedie „Las Fierbinţi”. Muzica sa este inspirată din folclorul urban, unele melodii fiind preluări ale unor cântece vechi „de pahar”, iar altele fiind creaţii proprii în acelaşi gen. Versurile sale sunt adeseori explicite, artistul cochetând şi cu anumite expresii necenzurate.

Succesul de care se bucură face ca acest eveniment să fie deja al doilea concert al său la Constanţa din acest început de an, după ce, în 2013, a susţinut la malul mării, mai ales în vară şi în toamnă, numeroase reprezentaţii de succes. Mărgineanu este un artist care a făcut cunoştinţă târziu cu scena muzicală şi platourile de filmare, în jurul vârstei de 40 de ani. În ciuda acestui fapt, el a făcut senzaţie încă din anul 2005, când a lansat primul album, „Gore din Chitila”. Au urmat alte trei materiale discografice, printre care şi „Zariţa”, lansat chiar în primăvara anului trecut, care a atras aprecierea publicului de diferite vârste.