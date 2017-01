Mari personalităţi ale literaturii mondiale, invitate la Constanţa

În această perioadă, American Corner - Universitatea „Ovidius” Constanţa - propune iubitorilor de literatură un adevărat maraton. Prima manifestare care se înscrie în larga gamă pe care au propus-o reprezentanţii American Corner a fost “Presentation On Alice Walker”. Coordonatorul acestei teme a fost prof. Ileana Jitaru de la Univ.”Ovidius”, care a prezentat studenţilor constănţeni viaţa, cariera, succesul, premiile, romanele şi poeziile acestei autoare. Sistemul a fost unul interactiv. „Studenţii au primit un Newsletter care cuprinde citate, întrebări şi răspunsuri, poezii, aflînd ce romane şi poezii a publicat, un alt quiz pe filmul prezentat şi sperăm că s-au bucurat de expoziţia de carte care a cuprins o parte din volumele autoarei Alice Walker. Prof. Jitaru a prezentat filmul “The Color Purple”, regizat de Steven Spielberg, după romanul de succes al lui Alice Walker, care a cîştigat Pulitzer Prize for Fiction (1983) şi The National Book Award. Evenimentul s-a încheiat cu discuţii între profesor şi studenţi pe marginea filmului prezentat”, a declarat coordonatorul American Corner la Constanţa, prof. Rodica Toma. La eveniment a participat şi Kristin Lambert, Peace Corps Volunteer, prof. Nicoleta Stanca - English Department şi studenţi de la Facultatea de Litere, an I, II şi III, din cadrul Universiţăţii „Ovidius”. O altă acţiune a American Corner a avut loc pe 4 decembrie, intitulată “Presentation on Henry James”, care a fost romancier, critic literar, dramaturg şi prozator american de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Coordonatorul acestei prezentări, prof. Ludmila Martanovschi de la Universitatea ”Ovidius”, a vorbit studenţilor despre operele semnificative ale acestui scriitor, romane, nuvele şi povestiri, scrieri de călătorie, critică literară, autobiografii, piese de teatru, etc., a prezentat expoziţia cărţilor scrise de acest autor, şi filmul “The American”, după romanul lui Henry James. Studenţii au rezolvat şi un quiz pe tema filmului prezentat. O altă activitate marca American Corner, “When History Renders Religion Meaningless”, a avut loc vineri, a fost moderat de lect. univ. Estella Ciobanu şi a avut drept invitaţi 12 studenţi din anul III de la specializarea Studii Americane. Participanţii au urmărit filmul “Faith & Doubt - at ground zero”. Coordonatorul American Corner a pus la dispoziţia tuturor celor prezenţi la eveniment, atît materiale informative despre Statele Unite ale Americii, cît şi o serie de citate celebre pe marginea acestei teme.