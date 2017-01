Mari “surprize” la Cogealac şi Neptun

A mai rămas o etapă din sezonul regulat, iar în cele două serii din Liga a patra la fotbal încă nu se cunosc ultimele trei echipe calificate în play-off! Învinse la scor la Cogealac şi Neptun, echipele din Techirghiol şi Agigea au obţinut totuşi cele trei puncte puse în joc, la masa verde... Formaţiile gazdă au utilizat jucători pe fals, oaspeţii au contestat şi... au cîştigat! Curios, nu... În ultima etapă, Techirghiol şi Agigea joacă pe teren propriu, iar Cumpăna şi Tuzla se întîlnesc pe terenul primeia. Avantajate sînt Sparta Techirghiol (are un punct în plus) şi învingătoarea de la Cumpăna, Agigea stînd mai prost la criteriul rezultatelor directe. În cealaltă serie, prima şansă o are Viitorul Nisipari, care joacă pe teren propriu, cu Aripile Mihail Kogălniceanu.

Iată rezultatele etapei a 21-a - SERIA EST: Cariocas Constanţa - Victoria Cumpăna 0-5 (Val. Dumitru 41, Fiscuci 69, 71, M. Banu 72, Cl. Nicolai 83) - la juniori: 4-1; Farul Tuzla - CS Eforie 0-7 (Butoiu 5, 8, 30, 60, George Chelariu 25, Gani 70, 78) - la juniori: 0-2; Callatis II Mangalia - Prima 02 Agigea 0-3 - la masa verde (substituire de jucător), pe teren 5-1 (Muzichear 30, Măgureanu 35, 69, L. Alexandru 56, Martonfi 90 - Mitran 55) - la juniori: 5-1; Unirea Topraisar - Aurora 23 August 0-5 (Ciocănel 15, 21, D. Moraru 53, Buciumeaţă 68, Pitur 84) - la juniori: 0-3 - la masa verde (gazdele nu au asigurat asistenţa medicală); Gloria Albeşti - Inter Năvodari 4-1 (Catrinescu 20, 75, P. Anghel 32, 85 - R. Neguţu 87) - la juniori: 3-4; Steaua RTS Cogealac - Sparta Techirghiol 0-3 - la masa verde (substituire de jucător), pe teren 6-2 (G. Guriţă 9, 14, Ad. Foamete 49, 60, Comănaşi 63, 74 - C. Cojocaru 20, Spătaru 88) - la juniori: 3-3. Clasament seniori: 1. Eforie 50p; 2. Aurora 47p; 3. Callatis 45p; 4. Cogealac 35p; 5. Techirghiol 31p; 6. Cumpăna 30p; 7. Agigea 30p; 8. Tuzla 30p; 9. Albeşti 25p; 10. Cariocas 16p; 11. Năvodari 12p; 12. Topraisar 7p.

SERIA VEST: CSM Medgidia - Ştiinţa Poarta Albă 6-0 (Dodan 46, 49, 63, Pena 48, Hampu 54, Despa 80) - la juniori: 2-3; ITC - Carsium Hîrşova 0-3 (Al. Dima 21, Potamianus 40, 67) - la juniori: 0-0; Aripile Mihail Kogălniceanu - General Concrete Cernavodă 2-2 (En. Anghel 16, 56 - Memet 67, 90) - la juniori: 2-0; Viitorul Cobadin - Viitorul Nisipari 1-0 (D. Anuţa 32) - la juniori: 0-3; Voinţa Valu lui Traian - Perla Basarabi 0-0 - la juniori: 1-10; Dunărea Ostrov - Gloria Băneasa 2-2 (D. Normambet 48, M. Solomon 77 - Arău 33, D. Sivriu 41) - la juniori: 2-2. Clasament seniori: 1. Ostrov 55p; 2. Medgidia 52p; 3. Băneasa 44p; 4. Poarta Albă 42p; 5. Hîrşova 30p; 6. Nisipari 23p; 7. Cernavodă 22p; 8. Valu 21p; 9. ITC 20p; 10. Basarabi 18p; 11. Kogălniceanu 18p; 12. Cobadin 13p.

Clasamente juniori - SERIA EST: 1. Cariocas 81p; 2. Callatis 73p; 3. Agigea 53p; 4. Techirghiol 49p; 5. Cumpăna 42p; 6. Albeşti 34p; 7. Năvodari 33p; 8. Topraisar 30p; 9. Aurora 29p; 10. Cogealac 25p; 11. Eforie 22p; 12. Tuzla 17p; SERIA VEST: 1. Basarabi 77p; 2. Poarta Albă 70p; 3. Medgidia 62p; 4. ITC 54p; 5. Hîrşova 38p; 6. Cernavodă 37p; 7. Valu 36p; 8. Kogălniceanu 30p; 9. Băneasa 29p; 10. Nisipari 27p; 11. Ostrov 25p; 12. Cobadin 0p (în campionatul de juniori se acordă patru puncte pentru victorie).