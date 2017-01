Orice ar face, actriţa Maria Bello nu se poate lăsa de fumat şi pace. De-a lungul ultimilor ani, actriţa a încercat nenumărate trucuri pentru a scăpa de dependenţa de tutun. Din păcate, întreg efortul s-a dovedit în zadar. ”Este cel mai crunt viciu al meu. M-am lăsat vreun an, după care m-am apucat din nou. Apoi, după o lună, m-am dus la cineva şi m-a hipnotizat. Acum am început să fumez din nou, câte puţin. Câte patru sau cinci pe zi”, a explică vedeta în vârstă de 43 de ani. Maria Bello a încercat un alt truc, încheind un pact cu băieţelul ei, Jack, potrivit căruia s-a obligat să îi ofere puştiului câte un dolar pentru fiecare ţigară fumată. Rezultatul însă este departe de aşteptări. ”Îi datorez vreo 300 de dolari!”, a mai spus actriţa din serialul ”ER / Spitalul de Urgenţă”. Ironia sorţii, în filmografia actriţei se regăseşte şi filmul ”Thank You for Smoking / Vă mulţumim că fumaţi!”.