Maria Dinulescu, în juriul Festivalului de la Breda

Actriţa Maria Dinulescu face parte din juriul Festivalului Internaţional de Film de la Breda (Olanda), care se va desfăşura între 24 şi 28 martie. Maria Dinulescu va fi membru al juriului pentru competiţia oficială, Dioraphte Feature, din cadrul festivalului. În onoarea actriţei, la Festivalul de Film de la Breda va rula lungmetrajul „California Dreamin’ (Nesfârşit)\", în regia regretatului Cristian Nemescu.

Festivalul olandez evidenţiază influenţa cinematografului asupra culturii vizuale, cu legături strânse între acesta şi animaţie, internet, fotografie, performance şi jocuri pe calculator. „Mergeam în muzeele de artă contemporană şi nu înţelegeam mare lucru, nu mă ataşam de lucrări şi instalaţii, drept pentru care am hotărât ca, în fiecare capitală a ţărilor în care călătoresc, acest gen de muzeu să fie o obligaţie pe care trebuie să o împlinesc. Am înţeles că, văzând cât mai multă artă contemporană, descopăr, în timp, valoarea acesteia şi înţeleg mai bine prezentul. Festivalul Internaţional de la Breda îmi oferă şansa să valorific, dintr-o poziţie privilegiată, noile evoluţii şi reinventări ale cinematografiei prin internet, design grafic şi animaţie. Sunt sigură că am să învăţ foarte multe prin această nouă experienţă\", spune actriţa Maria Dinulescu.

Din juriul pentru categoria Dioraphte Feature Competition, mai fac parte, pe lângă Maria Dinulescu, şi: Agnieszcka Wolak (Polonia) - PR director al Era New Horizons International Film Festival din Varşovia, regizorul Alex van Warmerdam (Olanda) şi regizorul Fridrik Thor Fridrikson (Islanda).

În cele cinci zile de festival vor rula filme precum „Honey\", regizat de turcul Semih Kapaloglu, care a câştigat Ursul de Aur la Berlinală şi „Logorama\" - distins cu un Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj de animaţie, anul acesta.