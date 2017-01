Maria Dinulescu, în juriul unui festival de film dedicat minorităţilor sexuale

Actriţa Maria Dinulescu face parte din juriul Festivalului Outfest, dedicat comunităţii LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), care se desfăşoară în perioada 10 - 20 iulie, la Los Angeles.

„M-am bucurat foarte mult să descopăr acest festival, pentru că promovează cele mai bune filme LGBT din lume. Cu toate că provin dintr-un mediu conservator, în ultimii ani mi-am propus să merg la cât mai multe filme LGBT, ca să îmi pot oferi şansa să înţeleg mai bine comunitatea lesbienelor, gay-lor, bisexualilor şi transgenderilor. Nu cred în niciun fel de descriminare, fie că este vorba de cea sexuală, religioasă, de culoare sau oricare ar fi aceasta. Îmi doresc să am capacitatea de a oferi exact ceea ce merită fiecare: egalitate. În plus, am prieteni, atât în România, cât şi în Statele Unite, care aparţin acestei comunităţi şi la care ţin foarte mult”, a declarat Maria Dinulescu.

Actrița a intrat în atenția internațională în 2003, când unul dintre primele scurtmetraje în care a jucat, „Trafic", a câștigat premiul Palme d'Or, la Festivalul de la Cannes. Maria Dinulescu a revenit la Cannes în 2007, cu rolul principal feminin din filmul „California Dreamin' (nesfârșit)", de Cristian Nemescu, câștigătorul secțiunii Un Certain Regard. Interpretarea ei din acest film i-a adus câteva premii, inclusiv cel pentru cea mai bună actriţă la BIAF Georgia și Arte Mare din Franța.