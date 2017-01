Maria Gheorghiu a adus lumina Crăciunului la Constanța

Într-o casă luminată s-a transformat, marți seară, clubul Doors. Maria Gheorghiu, îndrăgita cantautoare născută la poalele Munților Semenic, i-a colindat pe locuitorii de la Marea Neagră, cu cântece tradiționale și melodii din repertoriul propriu. Spectacolul s-a deschis exact cu primul său colind interpretat acum 26 de ani, pe 21 decembrie 1989, „Pe la case luminate”, care a dat și numele primului său album de colinde, apărut în 1996, dar și pe cel al concertului de marți seară.

„AM HOTĂRÂT CA ÎN FIECARE AN ACEST CÂNTEC SĂ FIE PORTDRAPELUL CONCERTELOR MELE DE CRĂCIUN” „Pe 21 decembruie 1989, în Piața Sfatului din Reșita, pentru că și acolo tinerii s-au răsculat împotriva regimului comunist, am putut pentru prima dată să cânt liber colinde. Am avut voie pentru prima dată să vorbim despre Moș Crăciun și nu de despre Moș Gerilă, așa cum ne învățau manualele comuniste. A fost o experiență extraordinară. Probabil că sunt printre dvs. mulți tineri pentru care povestea aceea cu Revoluția este ceva foarte îndepărtat. Pentru noi însă, cei care am trăit-o, înseamnă și astăzi foarte mult. (...) De atunci am hotărât ca în fiecare an acest cântec să fie într-un fel portdrapelul concertelor mele de Crăciun, pentru că eu consider că fiecare om pe care îl colind este într-o casă luminată”, a spus Maria Gheorghiu în deschiderea concertului.

În programul serii s-a regăsit și piesa „Ding, dong, ding”, de factură folk scrisă pentru părinții săi. Maria Gheorghiu a menționat și povestea acestei melodii care a fost preluată, de multe ori fără acordul ei, și denaturată de alți interpreți. A scris-o înainte de anul 1989, după ce a descoperit că „Scoală gazde din pătuț”, colindul pe care îl învățase de la Anda Călugăreanu, era cântat de Ștefan Hrușcă. A vrut ceva original, un colind pentru părinții săi, și așa s-a născut frumoasa melodie.

„RUGĂ COLECTIVĂ” Maria Gheorghiu a mai cântat pentru constănțeni și „Singurătăți în noaptea de Crăciun”, piesă ale cărei versuri le-a scris împreună cu Clara Mărgineanu, „Singură”, precum și o piesă mai nouă, scrisă în urmă cu câțiva ani, într-o zi de ianuarie, „Punți înghețate”. „Cântecul Reginei” sau „Inima de la Balcic”, dedicat celei mai importante personalităţi feminine pe care le-a avut România, precum şi o „Rugă Colectivă” cu mesajul „Să se-ajungă până-n tării că nu mai vrem să ardem de vii” s-au regăsit în programul serii luminate. Concertul s-a încheiat cu raze de lumină și de speranțe, cu tradiționalul colind „O, ce veste minunată!” și cu o întrebare... cântată și răscolitoare - „Cum să trăiești frumos fără iubire?”, inspirată de George Țărnea.

