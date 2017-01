Maria Marinescu nu și-a pierdut optimismul

Designerul Maria Marinescu a trecut, în ultimul an, prin cele mai dificile momente din viața sa, după ce soțul ei, francezul Frank Colin, a fost arestat. În ciuda zvonurilor că ar urma să divorțeze din cauza acestei situații, cei doi par să fi reușit să treacă peste probleme, păstrându-și optimismul.

Creatoarea de modă a vorbit, recent, în cadrul unei emisiuni TV, despre cum a reușit să depășească perioadele grele din viața sa, în special momentul în care soțul ei, Frank, a fost arestat în Franța. „Sunt foarte optimistă și pozitivă, așa am reușit să merg mai departe. Copilul m-a motivat. Nu am luat pastile, nu am luat antidepresive. Nu sunt depresivă deloc. Am câțiva oameni care au fost lângă mine”, a declarat ea. Aceasta a adăugat, referitor la soțul său: „E un bărbat puternic. Dacă nu era... El mă sprijină pe mine de acolo, nu s-a plâns niciodată. Eu dacă sunt supărată, încearcă să mă înveselească el. Cred că plânge după copil în fiecare zi. Oricine ar plânge. Dar nu îmi arată, ca să nu mă întristeze”.