Maria Radu a filmat în epava unui avion

Cu un nou stil muzical, un look mai agresiv, o piesă puternică, dar cu aceeaşi voce spectaculoasă, Maria Radu revine cu single-ul „Too Late For You”. Noua piesă este o combinaţie antrenantă de electro-pop-rock şi are, deja, un videoclip, care a fost filmat în epava unui avion, la aproape 40 de grade C, timp de două zile. Cei implicaţi în proiect sînt nişte profesionişti autentici, care au pus suflet şi au făcut ca totul să meargă ca pe roate, rezultatul fiind unul de nota zece. Regizorul clipului „Too Late For You” este Alex Gelehrter, care s-a reîntors în România după douăzeci de ani, după ce a lucrat la o televiziune din New York, a colaborat cu nume mari ale showbiz-ului internaţional şi a cîştigat numeroase Oscaruri canadiene (The Gemini Awards).

„Maria este o persoană şi o artistă cu foarte mult potenţial, mi-am dat seama de asta imediat după ce i-am auzit vocea, i-am ascultat piesa şi mai ales după ce am văzut forţa pe care o emană pe scenă. Pe timpul filmărilor, am colaborat şi comunicat extrem de bine cu ea. Tot ce s-a întîmplat în acele două zile a însemnat pasiune, creativitate şi viziune”, a declarat regizorul. Foarte important de menţionat este faptul că acest clip a fost filmat cu un aparat foto HD şi mai mult decît atît, nu s-a folosit niciun fel de filtru, lumina fiind 100% naturală.

Maria Radu promite să îşi surprindă fanii cu piesa „Too Late For You” al cărei videoclip va fi difuzat în premieră, pe 11 septembrie, de un cunoscut post de televiziune.