“Maria te va suna când va auzi”

Maria Boată este o fetiță blondă de numai 4 ani și 8 luni, are chip de înger și s-a născut într-o lume fără sunete. În jurul vârstei de un an, părinții au avut suspiciuni că micuța nu aude, iar temerile lor au fost confirmate și de verdictul medicilor: hipoacuzie nuerosenzorială bilaterală profundă. A urmat o perioadă neagră, în care familia Boată a încercat să se mobilizeze și să caute soluții la această problemă. ”După mai multe investigații, Maria a devenit un candidat clar pentru implantul cohlear. O parte din problemă s-a rezolvat, medicii reușind să-i facă primul implant cohlear, la urechea dreaptă. După operație, auzul i-a revenit într-o oarecare măsură, dar, pentru a putea avea o viață normală, micuța are nevoie și de al doilea implant. Potrivit audiologului Anca Modan, acest lucru i-ar permite să audă în limite normale, adică să-și dezvolte vorbirea, pronunția să fie corectă, să nu mai aibă acele tonalități ale hipoacuzicilor, deci îi poate asigura o integrare normală socio-profesională ulterioară”, se arată într-un comunicat al Asociației “Salvează o inimă”. În mod normal, pentru rezultate foarte bune, a doua operație de implantare se face în maximum doi ani de la prima. Odată cu trecerea timpului, șansele ca micuța să audă scad, deoarece intervine fenomenul de deprivare auditivă. “În maximum două luni, dacă nu se operează, șansele Mariei de a auzi normal scad considerabil. Până acum am reușit să strângem 6.000 de euro, mai avem nevoie de 19.000 de euro. Medicii ne-au comunicat că șansele ca Maria să audă sunt de peste 90% și ne dorim ca, în pragul Sfintei Sărbători a Învierii Mântuitorului, lumea să se sensibilizeze și să ne ajute fetița. Rugămintea mea este ca persoanele care vor să doneze să ne lase și un număr de telefon, deoarece micuța mi-a spus, cu lacrimi în ochi, că vrea să le mulțumească personal, atunci când va auzi în totalitate”, declară Bianca Boată, mama Mariei. În acest sens, Asociația “Salvează o inimă” demarează de urgență o campanie de strângere de fonduri care o va ajuta pe fetiță să audă și să se dezvolte în condiții normale. Donațiile pot fi făcute pe platforma de donații online https://salveazaoinima.ro/campaigns/maria-boata/ sau în conturile bancare deschise pe numele mamei, Bianca Boată: RO58BACX0000000905862000 (ron), RO31BACX0000000905862001 (euro). “Maria este un copil foarte vesel, extraordinar de curios și marea ei pasiune este pictura. Acasă părinții i-au rezervat un perete întreg pentru acest hobby și chiar i-au amenajat o expoziție în adevăratul sens al cuvântului. Am demarat de urgență această campanie întrucât orice zi pierdută înseamnă o șansă în minus ca acest îngeraș să ne poată auzi. Din experiența cazurilor anterioare cu implant cohlear, rezultatele sunt excelente, iar copiii pentru care am derulat campanii umanitare au reușit să audă la parametri normali cam după un an de logopedie”, declară președintele Asociației “Salvează o inimă”, Vlad Plăcintă.