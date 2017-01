Maria Victoria Drăguş a câştigat Oscarul german

Actriţa de origine română Maria Victoria Drăguş a primit, vineri seară, premiul Lola pentru „cea mai bună actriţă într-un rol secundar\", decernat de Academia Germană de Film, pentru prestaţia ei din filmul „Das Weisse Band\". Filmul, în regia lui Michael Haneke, a primit un total de 10 premii Lola, din 13 nominalizări la premiile Academiei Germane de Film, inclusiv la categoriile „cel mai bun film\", „cel mai bun regizor\" şi „cel mai bun actor în rol principal\" (Burghart Klaussner).

Tânăra actriţă germană Maria Victoria Drăguş, în vârstă de 15 ani, este de origine română, tatăl ei fiind originar din localitatea Pechea din judeţul Galaţi.

Filmul „Das Weisse Band\", realizat în alb-negru, a cărui acţiune se desfăşoară într-un sat german în preajma Primului Război Mondial, a câştigat deja Palme d\'Or la Cannes, în mai 2009, a fost desemnat cel mai bun film la gala premiilor Academiei Europene de Film şi avut o nominalizare la premiile Oscar din acest an, la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină\".

Pe de altă parte, drama politică despre procesul unui criminal de război din fosta Iugoslavie, „Storm\", de Hans-Christian Schmid, în care joacă şi actriţa română Anamaria Marinca, a fost recompensată cu trei premii Lola - Silver Lola, premiul pentru „cel mai bun montaj\" (Hansjorg Weissbrich) şi premiul pentru „cea mai bună coloană sonoră\" (trupa germană Notwist).

Sibel Kekili a fost desemnată „cea mai bună actriţă în rol principal\" pentru rolul din „When We Leave\" de Feo Aladag. Acest lungmetraj prezintă încercarea de emancipare a unei tinere din Turcia care doreşte să se desprindă de familia ei musulmană foarte conservatoare. Regizoarea Feo Aladag a fost recompensată cu Bronze Lola pentru această peliculă care este, totodată, filmul ei de debut.

Premiul pentru „cel mai bun documentar\" a revenit filmului „The Heart of Jenin\", de Ernst Ludwig Ganzert Ulli Pfau, care spune povestea unui băiat palestinian, a cărui moarte în mâinile soldaţilor israelieni oferă totuşi o a doua şansă unui grup de copii israelieni. Justus von Dohnnanyi a primit premiul pentru „cel mai bun actor în rol secundar\" pentru evoluţia sa din comedia „Men in the City\", regizată de Simon Verhoeven, iar pelicula „The Crocodiles\" de Christian Ditter a fost desemnată „cel mai bun film pentru copii\". Academia Germană de Film l-a premiat, totodată, pe Bernd Eichinger, producătorul celor mai de succes filme germane ale ultimului deceniu, cu un premiu special pentru contribuţia deosebită adusă cinematografiei germane.

Gala premiilor Academiei Germane de Film a avut loc la teatrul Friedrichstadtpalast din Berlin, iar sumele oferite filmelor premiate au însumat 2,85 milioane de euro. German Film Awards, cunoscute şi ca premiile Lola, sunt echivalentul german al Oscarurilor.