Mariah Carey a avut nevoie de ajutor să-şi acopere sânii

Cântăreaţa americană a avut nevoie de ajutorul soţului ei, Nick Cannon, în timpul galei People\'s Choice, după ce rochia pe care o purta s-a desfăcut în partea din spate, iar bustul ei era în pericol de a rămâne descoperit.

Mariah Carey a alimentat presa de scandal cel puţin pentru încă o zi, după micul incident de ordin vestimentar petrecut în timpul galei People\'s Choice, organizată miercuri seară, la Los Angeles. Diva americană a avut nevoie de ajutorul soţului ei, Nick Cannon, pentru a urca pe scenă, după ce rochia i s-a desfăcut în partea din spate şi ameninţa să îi dezvelească sânii. Mariah Carey a primit, în cadrul acestei gale, titlul de artista R&B preferată a anului 2009. Cu câteva zile înainte, Mariah Carey a fost implicată într-un alt incident, puternic mediatizat de presa americană. Prezentă la Palm Springs, în timpul Festivalului de Film, diva americană a trebuit să susţină un mic discurs de mulţumire după ce a primit un premiu, însă nu a reuşit să rostească decât o mică frază confuză, la sfârşitul căreia a recunoscut că era beată. Vorbind despre acest incident, cântăreaţa a declarat: ”Băusem puţină şampanie înainte. Oamenii cred că sunt o divă pentru că am 300 de angajaţi care mă urmează peste tot”.

Mariah Carey a cunoscut succesul în anii \'90, prin lansarea unui album care îi poartă numele. Potrivit revistei ”Billboard”, Mariah a fost cea mai de succes cântăreaţă în SUA anilor \'90. Popularitatea sa a intrat în declin începând cu anii 2000, când s-a despărţit de studioul ei de înregistrări. Diva, considerată una dintre cele mai bune voci ale tuturor timpurilor, s-a reîntors pe scena muzicii pop în 2005, cu albumul ”The Emancipation of Mimi”, care a avut un imens succes. Albumul ei ”E=MC2”, lansat în aprilie 2008, s-a vândut în peste 1,3 milioane de copii doar în SUA şi i-a oferit artistei americane şansa de a avea cel de-al 18-lea single No.1 în Billboard Hot 100, graţie piesei ”Touch My Body”. Cu această piesă, Mariah Carey l-a depăşit pe Elvis Presley şi a urcat pe a doua poziţie în clasamentul artiştilor cu cele mai multe piese devenite No.1 în Billboard Hot 100, în ultimele decade. Prima poziţie a acestui clasament este ocupată de trupa The Beatles, care a avut 20 de piese devenite No.1.