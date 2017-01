Mariah Carey, căsnicie cu probleme

Au trecut vremurile în care Mariah Carey era fermecată de soțul ei. Acum, cântăreaţa americană şi rapperul şi prezentatorul TV Nick Cannon locuiesc separat, după o serie de certuri care le-au afectat serios relaţia. Potrivit unei surse apropiate celor doi, Nick Cannon locuieşte în hoteluri, pentru că cei doi se ceartă foarte mult. O sursă a declarat pentru ”The New York Post” că Mariah, în vârstă de 45 de ani, a devenit foarte suspicioasă în ceea ce îl priveşte pe soţul ei, în vârstă de 33 de ani, şi chiar ar fi angajat o gardă de corp pentru a-l ţine departe de petrecerile organizate la diverse piscine în Las Vegas. Mariah a luat această decizie pentru că Nick Cannon are... talentul de a intra în diverse încurcături, dacă bea alcool. Cei doi, de obicei foarte activi pe reţelele de socializare, nu au mai fost văzuţi împreună de mai multe luni.

Mariah Carey s-a căsătorit cu cântăreţul R&B Nick Cannon, gazda emisiunii „America's Got Talent“, în 2008. Gemenii lor, Moroccan şi Monroe, s-au născut în august 2011. Artista, considerată una dintre cele mai bune voci ale tuturor timpurilor, a revenit pe scena muzicii pop în 2005, cu albumul ”The Emancipation of Mimi”, care a avut un imens succes. Albumul ei ”E=MC2”, lansat în aprilie 2008, s-a vândut în peste 1,3 milioane de copii doar în SUA şi i-a oferit şansa de a avea cel de-al 18-lea single No.1 în Billboard Hot 100, datorită piesei ”Touch My Body”. Cu această piesă, Mariah Carey l-a egalat pe Elvis Presley şi a urcat pe a doua poziţie în clasamentul artiştilor cu cele mai multe piese devenite Nr.1 în Billboard Hot 100, în ultimele decenii. Prima poziţie a acestui clasament este ocupată de trupa The Beatles, care a avut 20 de piese devenite Nr. 1.