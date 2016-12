Mariah Carey este însărcinată în patru luni

Cântăreaţa americană este însărcinată în patru luni, informează, în exclusivitate, site-ul RadarOnline.com, specializat în ştiri despre celebrităţi. Atât cântăreaţa, cât şi soţul ei, Nick Cannon, sunt extrem de bucuroşi însă au hotărât să nu vorbească deocamdată în public despre sarcina artistei. În viaţa privată, însă, lucrurile se petrec diferit, potrivit unei surse, care a declarat pentru RadarOline.com că Nick Cannon vorbeşte cu prietenii apropiaţi despre sarcina soţiei sale. Cu toate acestea, luni, Nick Cannon a infirmat în public, încă o dată, zvonurile referitoare la sarcina soţiei sale. ”Am mai spus-o în trecut şi o voi mai spune şi în viitor: atunci când soţia mea va avea chef să vorbească despre un anumit subiect, veţi afla acele lucruri direct de la ea”, a declarat Nick Cannon într-o emisiune radiofonică. ”Mariah a făcut eforturi mari pentru a rămâne însărcinată”, a declarat o sursă pentru RadarOnline.com, care a adăugat cu această ocazie că artista nu intenţionează să îşi anunţe sarcina în viitorul apropiat. Aceeaşi sursă a precizat că Mariah Carey ar fi însărcinată în patru luni.

La sfârşitul săptămânii trecute, cântăreaţa a concertat în Brazilia, iar aspectul ei fizic a alimentat zvonurile despre sarcina sa. După concert, artista a scris pe contul ei de pe platforma de microblogging Twitter: ”Serios, îmi place să fiu aici, oamenii sunt frumoşi atât la exterior, cât şi în interior. În seara aceasta mi-a fost greu să cânt, din anumite motive personale, însă ei m-au ajutat să trec cu bine peste aceste momente”. În ultimele săptămâni, în presa internaţională au apărut numeroase informaţii despre o posibilă sarcină a cântăreţei, care s-a îngrăşat foarte mult. Artista nu a confirmat însă aceste informaţii. Mariah Carey, în vârstă de 40 de ani, şi-a celebrat recent cea de-a doua aniversare a căsătoriei sale cu producătorul muzical Nick Cannon.

Mariah Carey a cunoscut succesul în anii \'90, prin lansarea unui album care îi poartă numele. Potrivit revistei ”Billboard”, Mariah a fost cea mai de succes cântăreaţă în SUA, în anii \'90. Popularitatea sa a intrat în declin începând cu anii 2000, când s-a despărţit de studioul ei de înregistrări. Diva, considerată una dintre cele mai bune voci ale tuturor timpurilor, s-a reîntors pe scena muzicii pop în 2005, cu albumul ”The Emancipation of Mimi”, care a avut un imens succes. Albumul ei ”E=MC2”, lansat în aprilie 2008, s-a vândut în peste 1,3 milioane de copii doar în SUA şi i-a oferit artistei americane şansa de a avea cel de-al 18-lea single No.1 în Billboard Hot 100, graţie piesei ”Touch My Body”. Cu această piesă, Mariah Carey l-a depăşit pe Elvis Presley şi a urcat pe a doua poziţie în clasamentul artiştilor cu cele mai multe piese devenite No.1 în Billboard Hot 100, în ultimele decade. Prima poziţie a acestui clasament este ocupată de trupa The Beatles, care a avut 20 de piese devenite No.1.