Mariah Carey revine în studioul de înregistrări

Cîntăreaţa americană a decis să amîne din nou lansarea celui de-al 12-lea material discografic, iniţial programată pentru 25 august, iar apoi pe 15 septembrie, albumul urmînd să apară pe piaţă pe 29 septembrie. ”Memoirs of an Imperfect Angel” va fi lansat pe 29 septembrie. O sursă de la casa de discuri Def Jam, cu care colaborează diva americană, a declarat că Mariah Carey a trebuit să revină în studiouri pentru a înregistra cîteva cîntece suplimentare. În urma acestei decizii, Mariah Carey şi-a anulat mai multe apariţii publice, prilejuite de lansarea albumului, anulîndu-şi prezenţa la emisiunea VH1 Storytellers, la concertele din emisiunea The Today Show, la gala MTV Video Music Awards şi la ceremonia în onoarea ei de pe Hollywood Walk of Fame. Primul single de pe acest album, ”Obsessed”, a ajuns pînă pe locul al 11-lea în Billboard\'s Hot 100. Lansarea albumului ”Memoirs of an Imperfect Angel” a stîrnit deja multe controverse, după decizia casei producătoare Def Jam de a introduce mai multe reclame în interiorul CD-ului, care are forma unei mini-reviste ”Elle”, ce îi este dedicată cîntăreţei americane.

Mariah Carey a cunoscut succesul în anii \'90, prin lansarea unui album care îi poartă numele. Potrivit revistei ”Billboard”, Mariah a fost cea mai de succes cîntăreaţă în SUA anilor \'90. Popularitatea sa a intrat în declin începînd cu anii 2000, cînd s-a despărţit de studioul ei de înregistrări. Diva, considerată una dintre cele mai bune voci ale tuturor timpurilor, s-a reîntors pe scena muzicii pop în 2005, cu albumul ”The Emancipation of Mimi”, care a avut un imens succes. Albumul ei ”E=MC2”, lansat în aprilie 2008, s-a vîndut în peste 1,3 milioane de copii doar în SUA şi i-a oferit artistei americane şansa de a avea cel de-al 18-lea single No.1 în Billboard Hot 100, graţie piesei ”Touch My Body”. Cu această piesă, Mariah Carey l-a depăşit pe Elvis Presley şi a urcat pe a doua poziţie în clasamentul artiştilor cu cele mai multe piese devenite No.1 în Billboard Hot 100, în ultimele decade. Prima poziţie a acestui clasament este ocupată de Beatles, care a avut 20 de piese devenite No.1.