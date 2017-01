Mariah Carey se distrează singură

A reușit să țină secretă destrămarea mariajului său timp de un an de zile, dar Mariah Carey nu vrea deloc să pară o lașă. De când s-a mutat înapoi la New York, vedeta de 44 de ani nu s-a arătat deloc în public, iar apoi, soțul său, Nick Cannon, a făcut publice problemele prin care trece căsnicia lor. Mariah Carey și-a făcut însă, în sfârșit, apariția în public și chiar a părut veselă și binedispusă. Cu ceva mai multe kilograme în plus față de imaginile prelucrate care apar pe albumele sale, Mariah Carey nu a făcut însă rabat de la hainele scumpe. Cântăreața a purtat un pardesiu de piele, de peste trei mii de dolari, și sandale cu toc cui Louboutin, fiind însoțită de unul dintre bodyguarzii săi la o cină cu prieteni. Nu a scăpat de întrebările incomode adresate de mai mulți paparazzi care o așteptau în fața apartamentului său din New York, dar Mariah Carey s-a eschivat cu un zâmbet ironic, spunând că este prea cald afară ca să discute un astfel de subiect. Potrivit unor surse din anturajul vedetei, aceasta este foc și pară pe soțul său, în vârstă de 33 de ani, care a îndrăznit să facă publice problemele pe care le au. Așa se explică, poate, și de ce Nick Cannon a fost văzut părăsind reședința conjugală din New York cu bagaje, chiar dacă destul de sumare, dat fiind luxul în care trăiește Mariah Carey. Ca să nu o mai supere, acesta s-a abținut de la orice comentarii.

Se pare însă că lui Mariah Carey îi priește viața de femeie singură, după șase ani de căsnicie, iar fotoreporterii de la New York se jură că demult nu au văzut-o atât de veselă și de binedispusă. Să se fi tranșat deja și partajul?!