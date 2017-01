Mariah Carey se joacă cu banii

Se spune că banul la ban trage, iar vorba populară are mare dreptate în ceea ce îi privește pe Mariah Carey și soțul său, Nick Cannon. Cei doi sunt cu zece milioane mai bogați după ce au vândut proprietatea pe care o aveau în Bel Air. Nick Cannon nu a ascuns niciodată că nu îi place orașul Los Angeles și California și numai Mariah Carey folosea această proprietate de trei hectare. Se pare că cei doi au decis că gemenii lor vor primi o educație mai bună și vor avea parte de exemple de viață pozitive dacă vor fi crescuți pe Coasta de Est, așa că acum cuplul s-a mutat definitiv New York.

Cântăreaţa americană Mariah Carey nu este doar o mamă grijulie, dar și o stăpână excentrică. Diva nu a pregetat să scoată din bancă suma de 193.500 dolari pentru a-i trimite pe cei opt câini ai săi într-o vacanţă de lux, în Marea Britanie. Artista, de 44 de ani, va plăti echivalentul a 100.000 de lire sterline pentru a-şi trimite cei opt câini cu avionul în Marea Britanie şi încă 15.000 de lire sterline pentru ca animalele ei de companie să petreacă un sejur în luxosul hotel pentru câini The Paws Seasons din Bristol. „Câinii ei vor fi spălaţi, pieptănaţi, plimbaţi în fiecare zi. Ei vor dormi fiecare în patul său, iar un maestru bucătar va pregăti pentru ei meniuri personalizate, în funcţie de indicaţiile primite de la Mariah”, a declarat o sursă pentru revista „Heat”. Hotelul pentru câini The Paws Seasons îi taxează cu 60 de lire sterline pe zi pe stăpânii animalelor care îşi petrec un sejur în acest stabiliment, însă câinii cântăreţei americane, care se numesc Good Reverend Pow Jackson, Mutley P. Gore Jackson The Third, Jill E. Beans, Pipitty Jackson, Cha Cha, Jackie Lambchops, J.J. şi Squeak E. Beans, vor avea parte de o serie de facilităţi suplimentare.

Mariah Carey nu se află însă la prima ei extravaganţă financiară de acest fel, întrucât îşi răsfaţă destul de des animalele de companie. Recent, vedeta americană a plătit 47.000 de dolari pentru a-şi răsfăţa câinii cu o gamă completă de tratamente de îngrijire şi înfrumuseţare. Totodată, artista insistă ca animalele ei de companie să aibă întotdeauna un miros frumos, întrucât câinii ei se joacă frecvent cu cei doi copii ai vedetei. Mariah Carey s-a căsătorit cu cântăreţul R&B Nick Cannon, gazda emisiunii „America's Got Talent”, în 2008. Gemenii lor, Moroccan şi Monroe, s-au născut în august 2011.