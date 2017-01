Mariah Carey va cînta în scopuri caritabile

Un concert caritabil organizat la Paris, de fundaţia lui Elton John, care se ocupă de strîngerea de fonduri pentru bolnavii de SIDA, se bucură de concursul lui Mariah Carey. Evenimentul se numeşte One Might Party Weekend şi a fost organizat în ultimii 14 ani la The Walt Disney World Resort din Orlando. Concertul, care are ca spectatori în special minorităţile sexuale, va avea loc pentru prima oară în Europa, pe data de 29 iunie.

Pînă atunci, Mariah Carey este extrem de ocupată să blocheze lansarea celui mai recent album al rapper-ului Eminem, pe care se află cîteva piese în care este făcută cu ou şi cu oţet. Eminem, al cărui nume real este Marshall Mathers III, s-a inspirat în crearea acestor piese din relaţia pe care a avut-o cu Mariah Carey, în 2001. Cîntăreaţa americană neagă însă vehement faptul că ar fi avut o aventură cu Eminem. Acum este foarte supărată şi i-a cerut şefului studioului de înregistrări LA Reid, Def Jam, să blocheze lansarea albumului defăimător. “Eminem are o doagă lipsă. Sînt curioasă să aflu de ce este atît de obsedat de mine”, declara aceasta într-un interviu acordat revistei “Playboy”, la începutul acestui an.