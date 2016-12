Mariah Carey va lansa o linie de pantofi, parfumuri şi bijuterii

Cântăreaţa americană Mariah Carey a anunţat că va lansa, în această toamnă, o linie de lifestyle, ce va conţine pantofi, parfumuri şi bijuterii, realizate în colaborare cu lanţurile de magazine HSN din SUA. Această linie de lifestyle va fi lansată pe 29 noiembrie şi va include pantofi, bijuterii şi parfumuri create şi concepute de renumita cântăreaţă americană. Deşi detaliile colaborării dintre artistă şi lanţul de magazine HSN nu sunt cunoscute în totalitate, presa americană a aflat totuşi că această linie de lifestyle va include bijuterii cu preţuri cuprinse între 40 şi 200 de dolari, în formă de fluturi - motivul preferat al artistei. Pantofii creaţi de cântăreaţă vor avea preţuri cuprinse între 70 şi 170 de dolari, iar din colecţie va face parte şi parfumul Lucscious Pink, lansat de cântăreaţă în ediţie limitată.

Mariah Carey a cunoscut succesul în anii \'90, prin lansarea unui album care îi poartă numele. Potrivit revistei “Billboard”, Mariah a fost cea mai de succes cântăreaţă în SUA, în anii \'90. Popularitatea sa a intrat în declin începând cu anii 2000, când s-a despărţit de studioul ei de înregistrări. Diva, considerată una dintre cele mai bune voci ale tuturor timpurilor, s-a reîntors pe scena muzicii pop în 2005, cu albumul “The Emancipation of Mimi”, care a avut un imens succes. Albumul ei “E=MC2”, lansat în aprilie 2008, s-a vândut în peste 1,3 milioane de copii doar în SUA şi i-a oferit artistei americane şansa de a avea cel de-al 18-lea single No.1 în Billboard Hot 100, graţie piesei “Touch My Body”. Cu această piesă, Mariah Carey l-a depăşit pe Elvis Presley şi a urcat pe a doua poziţie în clasamentul artiştilor cu cele mai multe piese devenite No.1 în Billboard Hot 100, în ultimele decade. Prima poziţie a acestui clasament este ocupată de trupa The Beatles, care a avut 20 de piese devenite No.1.

Printre ceilalţi artişti care au colaborat în trecut cu magazinele HSN se numără cântăreaţa Mary J. Blige, care a lansat parfumul My Life. Home Shopping Network (HSN) este un post de televiziune care difuzează non-stop programe de teleshopping şi care poate fi recepţionat prin satelit şi prin cablu pe teritoriul american. Compania operează şi în domeniul comerţului online, persoanele interesate putând să achiziţioneze diverse produse ce sunt prezentate pe site-ul HSN.com.