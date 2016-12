Mariah Carey vrea să slăbească

De când i s-a recunoscut în sfârşit şi talentul actoricesc, Mariah Carey are mai multă încredere în ea ca niciodată. Premiul pentru cea mai bună interpretare actoricească pentru rolul din „Precious: Based on the Novel Push by Sapphire” îi dă aripi să se lanseze în tot felul de acţiuni. Aşa că se alătură grupului de artişti care va înregistra un cover al piesei „Everybody Hurts” al trupei R.E.M.. Încasările rezultate din vânzările acestei piese vor fi donate reconstrucţiei Haiti. Printre vedetele confirmate se numără Miley Cyrus, Jon Bon, Susan Boyle, Leona Lewis şi Rod Stewart, Take That, Michael Bublé, Westlife, Alexandra Burke, James Morrison, Mika şi James Blunt.

Mariah Carey mai face însă un pas curajos şi renunţă la formele sale voluptoase. Probabil şi sătulă de glumele nesărate făcute în ultima perioadă pe seama greutăţii ei, Mariah Carey a decis să ia măsuri şi a trecut la regim. Urmează o dietă bazată pe separarea proteinelor de carbohidraţi şi a început să facă exerciţii fizice. „Dacă servesc, să zicem, orez, nu mai mănânc şi carne, în acelaşi timp. Am renunţat la ulei şi la unt şi m-am apucat de înot şi de Pilates”, anunţă cântăreaţa. Deşi pare cât se poate de motivată să slăbească, vedeta ia în calcul şi un posibil eşec. Se declară total împotriva dimensiunilor 90-60-90, pe care le caracterizează drept „total nesănătoase”. „Nu înţeleg de ce oamenii nu se mulţumesc cu silueta lor şi mi se pare absurd să te înfometezi pentru a arăta mai bine”, a comentat diva.