Mariaj catastrofal pentru Uma Thurman, într-o nouă comedie hollywoodiană

Uma Thurman va juca în lungmetrajul ”Ceremony”, o comedie hollywoodiană în care actriţa americană interpretează rolul unei femei aflate pe punctul de a se căsători, dar de care este îndrăgostit un adolescent, care încearcă să împiedice această căsătorie. Starul filmelor ”Kill Bill”, în vîrstă de 39 de ani, a încheiat de curînd filmările la ”Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief”. Filmările pentru pelicula ”Ceremony” vor debuta pe 21 octombrie, în Long Island, New York. Michael Angarano, care a jucat, în 2008, în filmul ”The Forbidden Kingdom”, va interpreta, în acest lungmetraj, rolul unui adolescent îndrăgostit nebuneşte de personajul interpretat de Uma Thurman şi care va provoca o serie întreagă de catastrofe pentru a sabota ceremonia de nuntă a acesteia.

La sfîrşitul anului, Uma Thurman va fi prezentă în sălile de cinematograf într-o altă comedie, intitulată ”Motherhood”, regizată de Katherine Dieckmann. Uma Thurman este cunoscută pentru roluri precum cele din ”Pulp Fiction”, pentru care a fost nominalizată la premiile Oscar, ”Legături periculoase” şi seria ”Kill Bill”.